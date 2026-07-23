Сегодня, 23 июля, верующие чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и их сподвижников – христиан, пострадавших за веру в первые века гонений.

На международном уровне этот день посвящен сразу двум важным темам. Всемирный день синдрома Шегрена призван повысить осведомленность о сложном аутоиммунном заболевании, которое часто остается незамеченным.

Всемирный день китов и дельфинов напоминает о красоте и уязвимости морских млекопитающих, которые нуждаются в нашей защите и уважительном отношении к океанам.

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Факты ICTV собрали все важные события 23 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.

Какой сегодня церковный праздник – 23 июля 2026 года

В этот день православные христиане чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и других пострадавших за веру в III веке. Они погибли в Ликии (территория современной Турции) во время гонений на христиан, инициированных императором Декием.

Трофим и Феофил открыто исповедовали христианство и подверглись жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Вместе с ними мученическую смерть приняли и другие христиане – Доримедонт, Сатурнин и Евкарпий.

Кто празднует день ангела 23 июля 2026 года

Именины 23 июля отмечают обладатели имен Андрей, Виталий, Трофим, Федор и Анна.

Не забудьте поздравить друзей, родных или коллег, которые носят одно из этих имен, и пожелать им крепкого здоровья, радости и благословения.

Что нельзя делать 23 июля 2026 года

Ругаться, ссориться и злословить – это может навлечь болезни и неприятности.

Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Долго спать – утром лучше встать до восхода солнца, иначе день будет вялым.

Ломать ветки калины.

Одиноким мужчинам не стоит ходить в лес – по народным поверьям, там активизируется нечистая сила.

Проводить любые финансовые операции.

Принимать важные решения.

Что можно делать сегодня

Это день, связанный со стихией воды, поэтому полезно находиться вблизи реки, озера или моря, купаться и отдыхать у воды – при условии теплой погоды. Хорошо проводить очистительные процедуры, медитировать и прислушиваться к интуиции.

Благоприятно заниматься коллективными делами, планировать смелые проекты, помогать другим людям. Можно свататься или планировать свадьбу – это сулит гармоничный союз. Также рекомендуется убирать дома, создавая уют – это поможет стабилизировать внутреннее состояние.

День подходит для отдыха, восстановления энергии и духовных практик. Стрижка в этот день считается благоприятной – она привлекает радость и счастье.

Народные приметы на 23 июля 2026 года

Ясная, жаркая погода – к теплой осени и мягкой зиме.

Облачно без дождя – к пасмурной осени.

Если идет дождь – продлится 40 дней или будет богатый урожай.

Ночная гроза – к потеплению и грибному сезону.

Пауки прячутся в паутине – жди перемен в погоде.

Радуга утром – к сильному ветру.

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