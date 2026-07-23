Какой праздник 23 июля 2026 года и как стабилизировать внутреннее состояние
Сегодня, 23 июля, верующие чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и их сподвижников – христиан, пострадавших за веру в первые века гонений.
На международном уровне этот день посвящен сразу двум важным темам. Всемирный день синдрома Шегрена призван повысить осведомленность о сложном аутоиммунном заболевании, которое часто остается незамеченным.
Всемирный день китов и дельфинов напоминает о красоте и уязвимости морских млекопитающих, которые нуждаются в нашей защите и уважительном отношении к океанам.
Факты ICTV собрали все важные события 23 июля – узнавайте, что можно и нельзя делать в этот день, какие существуют народные приметы и кто празднует день ангела.
- Какой сегодня церковный праздник – 23 июля 2026 года
- Кто празднует день ангела 23 июля 2026 года
- Что нельзя делать 23 июля 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 23 июля 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 23 июля 2026 года
В этот день православные христиане чтят память святых мучеников Трофима, Феофила и других пострадавших за веру в III веке. Они погибли в Ликии (территория современной Турции) во время гонений на христиан, инициированных императором Декием.
Трофим и Феофил открыто исповедовали христианство и подверглись жестоким пыткам за отказ отречься от веры. Вместе с ними мученическую смерть приняли и другие христиане – Доримедонт, Сатурнин и Евкарпий.
Кто празднует день ангела 23 июля 2026 года
Именины 23 июля отмечают обладатели имен Андрей, Виталий, Трофим, Федор и Анна.
Не забудьте поздравить друзей, родных или коллег, которые носят одно из этих имен, и пожелать им крепкого здоровья, радости и благословения.
Что нельзя делать 23 июля 2026 года
- Ругаться, ссориться и злословить – это может навлечь болезни и неприятности.
- Отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.
- Долго спать – утром лучше встать до восхода солнца, иначе день будет вялым.
- Ломать ветки калины.
- Одиноким мужчинам не стоит ходить в лес – по народным поверьям, там активизируется нечистая сила.
- Проводить любые финансовые операции.
- Принимать важные решения.
Что можно делать сегодня
Это день, связанный со стихией воды, поэтому полезно находиться вблизи реки, озера или моря, купаться и отдыхать у воды – при условии теплой погоды. Хорошо проводить очистительные процедуры, медитировать и прислушиваться к интуиции.
Благоприятно заниматься коллективными делами, планировать смелые проекты, помогать другим людям. Можно свататься или планировать свадьбу – это сулит гармоничный союз. Также рекомендуется убирать дома, создавая уют – это поможет стабилизировать внутреннее состояние.
День подходит для отдыха, восстановления энергии и духовных практик. Стрижка в этот день считается благоприятной – она привлекает радость и счастье.
Народные приметы на 23 июля 2026 года
- Ясная, жаркая погода – к теплой осени и мягкой зиме.
- Облачно без дождя – к пасмурной осени.
- Если идет дождь – продлится 40 дней или будет богатый урожай.
- Ночная гроза – к потеплению и грибному сезону.
- Пауки прячутся в паутине – жди перемен в погоде.
- Радуга утром – к сильному ветру.