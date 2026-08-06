Яблучний Спас є одним із найвідоміших серпневих свят, яке щороку відзначають православні християни. Воно поєднує церковне свято Преображення Господнього з давніми українськими традиціями, пов’язаними зі збором врожаю, освяченням фруктів та подякою за щедрі дари літа.

У цей день віряни несуть до храмів яблука, груші, сливи, виноград, мед, обжинкові вінки та інші плоди нового врожаю. Для багатьох українських родин Яблучний Спас також є нагодою зібратися разом, відвідати богослужіння та дотриматися народних звичаїв, які передаються з покоління в покоління.

Коли святкують Яблучний Спас у 2026 році, яка дата свята за новим церковним календарем, що можна і не можна робити цього дня, які існують традиції, прикмети та що освячують у церкві – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Яблучний Спас 2026 — дата і традиції

За новоюліанським календарем Яблучний Спас відзначається 6 серпня. Цьогоріч свято припадає на четвер.

Цього дня церква згадує біблійну подію — Преображення Господнє, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність перед трьома апостолами на горі Фавор, щоби укріпити їхню віру.

У народній традиції Яблучний Спас символізує початок збору осіннього врожаю. Тож головною традицією свята є освячення нових плодів. Віряни приносять до церкви кошики з яблуками, грушами, сливами, виноградом, медом та іншими фруктами і овочами.

Попри те, що вшанування Преображення Господнього припадає на час доволі суворого Успенського посту, це свято для вірян є радісним і урочистим. На Яблучний Спас заведено збиратися в колі рідних і близьких.

На свято запікають яблука або ж використовують їх як начинку для пирогів, вареників, млинців тощо. У народі вірили, що яблука, вжиті на Яблучний Спас, приносять здоров’я і достаток.

Цього дня віряни дякують Богу за врожай і просять благословення на осінь. Також у день Яблучного Спаса варто ділитися освяченими плодами із нужденними.

Прикмети на Яблучний Спас

У народі Яблучний Спас називають днем зустрічі осені та перетворення природи. Народні прикмети говорять, що 6 серпня можна передбачити погоду на наступний сезон.

Сонячний і безхмарний день — осінь буде сухою.

Дощить — восени теж часто дощитиме.

Спекотно — до морозної зими.

Яка погода 6 серпня, такою й буде на Покрову.

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