Коли Яблучний Спас 2026: дата, традиції та прикмети
Яблучний Спас є одним із найвідоміших серпневих свят, яке щороку відзначають православні християни. Воно поєднує церковне свято Преображення Господнього з давніми українськими традиціями, пов’язаними зі збором врожаю, освяченням фруктів та подякою за щедрі дари літа.
У цей день віряни несуть до храмів яблука, груші, сливи, виноград, мед, обжинкові вінки та інші плоди нового врожаю. Для багатьох українських родин Яблучний Спас також є нагодою зібратися разом, відвідати богослужіння та дотриматися народних звичаїв, які передаються з покоління в покоління.
Коли святкують Яблучний Спас у 2026 році, яка дата свята за новим церковним календарем, що можна і не можна робити цього дня, які існують традиції, прикмети та що освячують у церкві – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Яблучний Спас 2026 — дата і традиції
За новоюліанським календарем Яблучний Спас відзначається 6 серпня. Цьогоріч свято припадає на четвер.
Цього дня церква згадує біблійну подію — Преображення Господнє, коли Ісус Христос показав свою божественну сутність перед трьома апостолами на горі Фавор, щоби укріпити їхню віру.
У народній традиції Яблучний Спас символізує початок збору осіннього врожаю. Тож головною традицією свята є освячення нових плодів. Віряни приносять до церкви кошики з яблуками, грушами, сливами, виноградом, медом та іншими фруктами і овочами.
Попри те, що вшанування Преображення Господнього припадає на час доволі суворого Успенського посту, це свято для вірян є радісним і урочистим. На Яблучний Спас заведено збиратися в колі рідних і близьких.
На свято запікають яблука або ж використовують їх як начинку для пирогів, вареників, млинців тощо. У народі вірили, що яблука, вжиті на Яблучний Спас, приносять здоров’я і достаток.
Цього дня віряни дякують Богу за врожай і просять благословення на осінь. Також у день Яблучного Спаса варто ділитися освяченими плодами із нужденними.
Прикмети на Яблучний Спас
У народі Яблучний Спас називають днем зустрічі осені та перетворення природи. Народні прикмети говорять, що 6 серпня можна передбачити погоду на наступний сезон.
- Сонячний і безхмарний день — осінь буде сухою.
- Дощить — восени теж часто дощитиме.
- Спекотно — до морозної зими.
- Яка погода 6 серпня, такою й буде на Покрову.