Успение Пресвятой Богородицы, или Первая Пречистая, является одним из 12 важнейших христианских праздников. В Украине в этот день верующие вспоминают земную жизнь Девы Марии и ее переход в вечную жизнь.

Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году, что означает этот праздник, откуда берет начало его история и какие традиции с ним связаны – читайте в материале Фактов ICTV.

Когда отмечают Успение Пресвятой Богородицы в 2026 году

После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь, дата празднования Успения изменилась. Если по старому стилю его отмечали 28 августа, то теперь за праздником закреплена дата 15 августа.

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В 2026 году Успение Пресвятой Богородицы приходится на пятницу. Этот день завершает строгий двухнедельный Успенский пост, который длится с 1 по 14 августа.

Успение Пресвятой Богородицы 2026 – значение праздника

Слово успение в церковной традиции означает не смерть в обычном понимании, а мирное засыпание – уход в вечную жизнь.

По преданию, архангел Гавриил заранее известил Деву Марию о ее уходе из этого мира. Апостолы чудесным образом собрались у ее ложа, чтобы попрощаться с ней и проводить в последний путь.

На третий день, когда апостол Фома пришел поклониться, гробница Богородицы оказалась пустой. Церковь считает, что Мария была взята телом и душой на небо, что является прообразом воскресения всех верующих.

Успение Пресвятой Богородицы 2026 – история праздника

Праздник Успения берет свое начало в Иерусалиме после Эфесского собора 431 года, на котором был подтвержден догмат о Богоматеринстве Марии. Сначала он назывался Днем Марии Богородицы, а уже позже закрепилось название Успение.

В VI веке византийский император Маврикий официально закрепил дату празднования. С тех пор праздник распространился по всему христианскому миру, в том числе и на украинских землях.

Успение Пресвятой Богородицы: традиции и обычаи

Успенский пост

Празднику предшествует двухнедельный пост, который считается строгим и символизирует духовное очищение перед великим событием – встречей с Пресвятой Богородицей.

В понедельник, среду и пятницу верующие практикуют сухоядение. Во вторник и четверг употребляют горячие блюда без масла. В субботу и воскресенье разрешается пища с маслом и немного вина, а 6 августа – на Преображение Господне – разрешена рыба.

Богослужение

В храмах в этот день совершают торжественные литургии, акафисты и молебны Пресвятой Богородице. Особенно торжественно отмечают праздник в Успенских соборах, в частности в Киево-Печерской лавре, где Успение является храмовым праздником.

Освящение трав и урожая

Верующие приносят в церковь букеты из лекарственных трав, колосьев, полевых цветов, фруктов. Их освящают как символ благодарности за урожай и просьбу о здоровье и защите.

Праздничный стол

После окончания Успенского поста семьи устраивают скромный праздничный ужин. Традиционно готовят освященный хлеб, пироги, каши, овощи. Мясные блюда разрешаются только после праздничного богослужения.

Народные приметы на Успение Пресвятой Богородицы

После Успения начинается период свадеб. В народе говорят: “Первая Пречистая – рожь засевает”.

Считается, что после Успения зима не за горами: “Придет Первая Пречистая – берись за капусту”.

В некоторых регионах существует поверье, что в этот день нельзя шить, резать или громко петь, чтобы не нарушить покой души Богородицы.

Кроме того, в этот день не работают в поле или на огороде, не отказывают в помощи нуждающимся, не злоупотребляют алкоголем и не ссорятся.

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