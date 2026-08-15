Подразделения Сил обороны Украины 14 августа и в ночь на 15 августа нанесли удары по ряду военных целей российских войск на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны поразили ЗРК, склады и пункты управления РФ

По данным Генштаба, в Кременной Луганской области Силы обороны поразили российский зенитный ракетный комплекс Стрела-10.

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Еще два удара пришлись на склады противника. В Угледаре Донецкой области был поражен склад БпЛА, а в Лисичанске Луганской области — склад материально-технических средств.

Также украинские военные поразили два пункта управления российских войск — в Селидовом Донецкой области и Михайловке Запорожской области.

В Генштабе отметили, что масштаб нанесенного ущерба и результаты ударов сейчас уточняются.

Напомним, что в ночь на 15 августа Силы обороны Украины также нанесли удар по ракетно-космическому центру Прогресс в российской Самаре.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что для удара использовали украинские ракеты Фламинго. По его словам, расстояние от украинской границы до цели составляет около 900 км.

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