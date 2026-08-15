Взрывы в Запорожском районе: Россия атаковала комбайн с помощью дрона, есть погибший и пострадавший
Взрывы в Запорожском районе прогремели днём 15 августа, когда российские войска атаковали FPV-дроном сельскохозяйственную технику, которая работала в поле.
Об атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Взрывы в Запорожском районе 15 августа: что известно
По словам Федорова, российские войска с помощью FPV-дрона атаковали сельскохозяйственную технику, которая участвовала в сборе урожая в Запорожском районе.
Сначала глава ОГА сообщил, что ранения получили двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.
Позже в ГСЧС уточнили, что в результате взрывов в Запорожском районе погиб 32-летний мужчина, ещё один мужчина получил травмы.
После взрыва на поле вспыхнул пожар. Горели комбайн, легковой автомобиль и пшеница.
По сообщению ГСЧС, спасатели потушили пожар.
Сейчас окончательные последствия взрывов в Запорожской области 15 августа устанавливаются.
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