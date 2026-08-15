Взрывы в Запорожском районе прогремели днём 15 августа, когда российские войска атаковали FPV-дроном сельскохозяйственную технику, которая работала в поле.

Об атаке сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожском районе 15 августа: что известно

По словам Федорова, российские войска с помощью FPV-дрона атаковали сельскохозяйственную технику, которая участвовала в сборе урожая в Запорожском районе.

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Сначала глава ОГА сообщил, что ранения получили двое мужчин в возрасте 30 и 32 лет. Им оказали необходимую медицинскую помощь.

Позже в ГСЧС уточнили, что в результате взрывов в Запорожском районе погиб 32-летний мужчина, ещё один мужчина получил травмы.

После взрыва на поле вспыхнул пожар. Горели комбайн, легковой автомобиль и пшеница.

По сообщению ГСЧС, спасатели потушили пожар.

Сейчас окончательные последствия взрывов в Запорожской области 15 августа устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 634-й день.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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