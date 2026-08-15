Российская пропаганда распространяет ложную информацию о том, что 18-летние украинки якобы обязаны предъявлять Резерв+, чтобы получить временную защиту в странах Европейского Союза.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Нужно ли 18-летним украинкам показывать Резерв+ в ЕС

Решение Совета ЕС вводит дополнительное условие для тех, кто впервые обращается за временной защитой: при необходимости им нужно подтвердить, что они выполняют военные обязанности в соответствии с законодательством Украины и имеют право на выезд из страны.

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При этом документ не устанавливает отдельного требования для 18-летних украинок и не обязывает всех заявителей показывать именно Резерв+.

Подтверждением может служить, в частности, паспорт с отметкой о законном выезде или бумажный либо электронный документ об освобождении от военной обязанности или ее выполнении. Резерв+ упоминается лишь как один из возможных инструментов для получения такого электронного подтверждения.

В документе 18-летних украинок вообще не выделяют в отдельную категорию. Требование связано не с полом или возрастом заявителя, а с тем, есть ли у него или у неё военные обязанности согласно украинскому законодательству.

В Центре по противодействию дезинформации подчеркнули, что российская пропаганда искажает суть решения Совета ЕС, превращая норму для конкретной категории заявителей в якобы общее требование для всех 18-летних украинок.

Напомним, что в 2026 году в Украине женщин нельзя принудительно призвать на военную службу во время мобилизации. Их можно призвать в военное время только на добровольной основе.

В то же время воинский учет и мобилизация — это разные процедуры. Обязательно находиться на воинском учете должны, в частности, девушки с медицинской или фармацевтической специальностью, если они соответствуют установленным законом требованиям по возрасту и состоянию здоровья.

Однако даже нахождение на воинском учете не означает принудительного призыва.

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