У середу, 26 серпня 2026 року, в Україні та світі відзначають одразу кілька цікавих дат. Серед них – Міжнародний день собак, Міжнародний день актора, День музичної йоги та День туалетного паперу.

Для вірян 26 серпня пов’язане з днем пам’яті святих мучеників Адріана та Наталії, яких у християнській традиції вшановують як приклад подружньої вірності та відданості своїй вірі.

Факти ICTV розповідають, яке свято 26 серпня 2026 року, хто сьогодні відзначає день ангела, які народні прикмети пов’язані з цією датою та що за традиціями дня можна і не можна робити.

Зараз дивляться

Яке сьогодні церковне свято – 26 серпня 2026 року

26 серпня православні християни вшановують пам’ять святих мучеників Адріана та Наталії.

Адріан був римським воїном у Нікомидії (сучасна Туреччина), який прийняв християнство й відкрито визнав його перед імператором Максиміаном. За це його ув’язнили та жорстоко катували.

Дружина Наталія підтримувала чоловіка у в’язниці молитвою й словами розради. Зрештою Адріана стратили, а Наталія провела решту життя в молитві й також прийняла мученицьку смерть.

Хто святкує день ангела 26 серпня 2026 року

Іменини цього дня відзначають Віктор, Дмитро, Георгій, Петро, Адріан, Наталія та Марія. Для їхніх власників та власниць сьогодні особливий день та нагода отримати щирі вітання та ще раз пригадати значення свого імені.

Що не можна робити 26 серпня 2026 року

Займатися важкою фізичною працею на городі чи в полі.

Лаятися, пліткувати чи сваритися – це може накликати біду.

Йти до лісу наодинці — вважали, що можна заблукати.

Починати важливі справи та підписувати договори.

Стригти волосся — це може призвести до втрати енергії та грошей.

Що можна робити сьогодні

Цей день насичений енергією, яку потрібно використати раціонально. Найкраще зробити це через спорт.

Сьогодні гарний час, щоб позбутися поганих звичок, але лише тоді, коли це внутрішнє рішення.

У народі вважалося добрим принести додому гілку горобини, щоб у родині панували мир та злагода

Народні прикмети на 26 серпня 2026 року

Холодний ранок – до ранньої морозної зими.

Дрібні ягоди на горобині – до сухої осені.

Листя з дуба та берези не падає – зима буде суворою.

Туман над лісом – до великої кількості грибів.

Грім цього дня – до теплої осені.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.