Сентябрь открывает новый церковный год и дарит верующим ряд важных религиозных дат.

В сентябре 2026 года православная церковь отмечает два важных праздника — Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня, а также дни памяти многих святых.

Полный перечень православных праздников на сентябрь 2026 года по дням — в материале Фактов ICTV. Даты указаны по новому стилю.

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Церковные праздники в сентябре 2026 года

  • 1 сентября — начало церковного нового года (новолетие); день памяти преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы.
  • 2 сентября — мученика Маманта и преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского.
  • 3 сентября — священномученика Анфима, епископа Никомидийского, а также преподобного Теоктиста.
  • 4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, и святого пророка Моисея Боговидца.
  • 5 сентября — день памяти святого пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.
  • 6 сентября — память о чуде архистратига Михаила в Хонех (Колосах); почитание мученика Евдоксия и его собратьев.
  • 7 сентября — святого мученика Созонта.
  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Один из величайших христианских праздников, посвящённый рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа.
  • 9 сентября — святых праведных богоотцов Иоакима и Анны (родителей Богородицы), а также мученика Севериана.
  • 10 сентября — святых мучениц-сестер Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
  • 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской.
  • 12 сентября — день памяти святого священномученика Автонома.
  • 13 сентября — святого священномученика Корнилия, сотника.
  • 14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день верующие вспоминают об обнаружении и торжественном вознесении Креста, на котором был распят Спаситель.
  • 15 сентября — святого великомученика Никиты.
  • 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.
  • 17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Почитание памяти юных сестер и их матери, принявших мученическую смерть за христианскую веру.
  • 18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского.
  • 19 сентября — святых мучеников Трохима, Саватия и Доримедонта.
  • 20 сентября — великомученика Евстратия, а также святых мучеников Михаила и Феодора.
  • 21 сентября — святого апостола Кондрата.
  • 22 сентября — священномученика Фоки и святого пророка Ионы.
  • 23 сентября — зачатие честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
  • 24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Теклы.
  • 25 сентября — преподобной Евфросинии.
  • 26 сентября — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • 27 сентября — святых мучеников Калистрата и его супруги, а также преподобного Нила Гротаферратского.
  • 28 сентября — святого исповедника Харитона и благоверного князя Вячеслава.
  • 29 сентября — преподобного Кириака Отшельника.
  • 30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.
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