Анна Мельник, редакторка стрічки
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Церковный календарь на сентябрь 2026: когда Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение
Сентябрь открывает новый церковный год и дарит верующим ряд важных религиозных дат.
В сентябре 2026 года православная церковь отмечает два важных праздника — Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня, а также дни памяти многих святых.
Полный перечень православных праздников на сентябрь 2026 года по дням — в материале Фактов ICTV. Даты указаны по новому стилю.
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Церковные праздники в сентябре 2026 года
- 1 сентября — начало церковного нового года (новолетие); день памяти преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы.
- 2 сентября — мученика Маманта и преподобного Иоанна Постника, патриарха Константинопольского.
- 3 сентября — священномученика Анфима, епископа Никомидийского, а также преподобного Теоктиста.
- 4 сентября — священномученика Вавилы, епископа Антиохийского, и святого пророка Моисея Боговидца.
- 5 сентября — день памяти святого пророка Захарии, отца святого Иоанна Крестителя.
- 6 сентября — память о чуде архистратига Михаила в Хонех (Колосах); почитание мученика Евдоксия и его собратьев.
- 7 сентября — святого мученика Созонта.
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы (Вторая Пречистая). Один из величайших христианских праздников, посвящённый рождению Девы Марии — матери Иисуса Христа.
- 9 сентября — святых праведных богоотцов Иоакима и Анны (родителей Богородицы), а также мученика Севериана.
- 10 сентября — святых мучениц-сестер Минодоры, Митродоры и Нимфодоры.
- 11 сентября — преподобной Феодоры Александрийской.
- 12 сентября — день памяти святого священномученика Автонома.
- 13 сентября — святого священномученика Корнилия, сотника.
- 14 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этот день верующие вспоминают об обнаружении и торжественном вознесении Креста, на котором был распят Спаситель.
- 15 сентября — святого великомученика Никиты.
- 16 сентября — великомученицы Евфимии Всехвальной.
- 17 сентября — святой мученицы Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Почитание памяти юных сестер и их матери, принявших мученическую смерть за христианскую веру.
- 18 сентября — преподобного Евмения, епископа Гортинского.
- 19 сентября — святых мучеников Трохима, Саватия и Доримедонта.
- 20 сентября — великомученика Евстратия, а также святых мучеников Михаила и Феодора.
- 21 сентября — святого апостола Кондрата.
- 22 сентября — священномученика Фоки и святого пророка Ионы.
- 23 сентября — зачатие честного и славного пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
- 24 сентября — святой первомученицы и равноапостольной Теклы.
- 25 сентября — преподобной Евфросинии.
- 26 сентября — святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
- 27 сентября — святых мучеников Калистрата и его супруги, а также преподобного Нила Гротаферратского.
- 28 сентября — святого исповедника Харитона и благоверного князя Вячеслава.
- 29 сентября — преподобного Кириака Отшельника.
- 30 сентября — святого священномученика Григория, епископа Великой Армении.
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