День авиации Украины 2026: поздравления для тех, кто связал жизнь с небом
Традиционно в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В этом году праздник приходится на 29 число.
В этот день принято поздравлять военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта Украины. Это повод выразить благодарность всем, кто связал свою жизнь с небом, кто ежедневно работает для развития авиационной отрасли и безопасности нашего государства.
Факты ICTV подготовили поздравления с Днем авиации Украины в картинках, стихах и прозе. Отправьте их друзьям, родным или коллегам, которые связаны с небом и авиацией.
День авиации Украины 2026 — картинки
Поздравления с Днем авиации 2026 в стихах
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В День авиации Украины
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Кончался каждый твой полет.
Чтоб небо мягко обнимало,
Чтоб не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
А сердце грела доброта!
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Поздравляю с Днем авиации
Вам равных просто нет.
В ваш праздник вам — овации!
И пусть не будет бед.
Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи я
В работе непростой.
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С Днем авиации сердечно
Поздравляю я тебя!
Пусть полеты будут безупречны,
И чисты, прозрачны небеса.
Пусть сбываются твои желания,
Окружают пусть любовь и теплота.
Прибавляются пусть опыт, знания
И сердечко согревает доброта.
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Бурные овации и слова красивые
Звучат в День авиации Украины,
Летчиков всех смелых,
Стюардесс умелых,
Пилотов заводных,
Славит этот стих!
Пусть легко даются перелеты вам,
Чтобы в ясном небе самолет летал,
Ярко чтобы солнышко путь ваш освещало,
Экипаж радушно ваш везде встречали,
Спасибо, дорогие, за ваш труд нелегкий,
В вашу честь звучат радостные тосты!
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Поздравления с Днем авиации 2026 в прозе
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Поздравляю с Днем авиации! Желаю легких взлетов, мягких посадок и уверенного движения вперед. Пусть небо всегда будет ясным, а твоя жизнь наполнена счастьем и гармонией.
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Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем авиации Украины! Желаю успешных полетов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и любовью.
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С Днем авиации Украины. Пусть каждый ваш полет будет безопасным и успешным, а на земле всегда ждут родные и близкие люди. Спасибо вам за отвагу и профессионализм!
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С профессиональным праздником, дорогие авиаторы! Желаю вам всегда находить силы и вдохновение для новых достижений, а также мира и спокойствия на земле. Пусть каждый ваш полет завершается успешной посадкой, а каждый день приносит новые победы!
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Друг, поздравляю тебя с Днем авиации! Ты — настоящий мастер своего дела. Желаю профессионального роста, крепкого здоровья и счастья в личной жизни. Пусть небо всегда будет мирным, а полеты приносят только удовольствие и вдохновение.
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