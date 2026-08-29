Традиционно в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В этом году праздник приходится на 29 число.

В этот день принято поздравлять военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта Украины. Это повод выразить благодарность всем, кто связал свою жизнь с небом, кто ежедневно работает для развития авиационной отрасли и безопасности нашего государства.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем авиации Украины в картинках, стихах и прозе. Отправьте их друзьям, родным или коллегам, которые связаны с небом и авиацией.

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День авиации Украины 2026 — картинки

Поздравления с Днем авиации 2026 в стихах

***

В День авиации Украины

Желаю жизни без хлопот,

Чтобы удачною посадкой

Кончался каждый твой полет.

Чтоб небо мягко обнимало,

Чтоб не пугала высота,

Во всем везло, всего хватало,

А сердце грела доброта!

***

Поздравляю с Днем авиации

Вам равных просто нет.

В ваш праздник вам — овации!

И пусть не будет бед.

Летите к целям значимым,

Парите над мечтой,

Желаю вам удачи я

В работе непростой.

***

С Днем авиации сердечно

Поздравляю я тебя!

Пусть полеты будут безупречны,

И чисты, прозрачны небеса.

Пусть сбываются твои желания,

Окружают пусть любовь и теплота.

Прибавляются пусть опыт, знания

И сердечко согревает доброта.

***

Бурные овации и слова красивые

Звучат в День авиации Украины,

Летчиков всех смелых,

Стюардесс умелых,

Пилотов заводных,

Славит этот стих!

Пусть легко даются перелеты вам,

Чтобы в ясном небе самолет летал,

Ярко чтобы солнышко путь ваш освещало,

Экипаж радушно ваш везде встречали,

Спасибо, дорогие, за ваш труд нелегкий,

В вашу честь звучат радостные тосты!

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Поздравления с Днем авиации 2026 в прозе

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Поздравляю с Днем авиации! Желаю легких взлетов, мягких посадок и уверенного движения вперед. Пусть небо всегда будет ясным, а твоя жизнь наполнена счастьем и гармонией.

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Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем авиации Украины! Желаю успешных полетов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и любовью.

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С Днем авиации Украины. Пусть каждый ваш полет будет безопасным и успешным, а на земле всегда ждут родные и близкие люди. Спасибо вам за отвагу и профессионализм!

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С профессиональным праздником, дорогие авиаторы! Желаю вам всегда находить силы и вдохновение для новых достижений, а также мира и спокойствия на земле. Пусть каждый ваш полет завершается успешной посадкой, а каждый день приносит новые победы!

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Друг, поздравляю тебя с Днем авиации! Ты — настоящий мастер своего дела. Желаю профессионального роста, крепкого здоровья и счастья в личной жизни. Пусть небо всегда будет мирным, а полеты приносят только удовольствие и вдохновение.

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