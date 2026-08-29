Традиционно в последнюю субботу августа в Украине отмечают День авиации. В этом году праздник приходится на 29 число.

В этот день принято поздравлять военных и гражданских авиаторов, работников авиационной промышленности и транспорта Украины. Это повод выразить благодарность всем, кто связал свою жизнь с небом, кто ежедневно работает для развития авиационной отрасли и безопасности нашего государства.

Факты ICTV подготовили поздравления с Днем авиации Украины в картинках, стихах и прозе. Отправьте их друзьям, родным или коллегам, которые связаны с небом и авиацией.

Сейчас смотрят

День авиации Украины 2026 — картинки

День авіації України 2025

День авиации Украины 2026

День авіації України - картинки

День авиации Украины — картинки

Привітання з Днем авіації України 2025

Поздравление с Днем авиации Украины 2026

Листівки з Днем авіації України

Открытки с Днем авиации Украины

Картинки до Дня авіації України 2025

Картинки ко Дню авиации Украины 2026

Поздравления с Днем авиации 2026 в стихах

***

В День авиации Украины
Желаю жизни без хлопот,
Чтобы удачною посадкой
Кончался каждый твой полет.

Чтоб небо мягко обнимало,
Чтоб не пугала высота,
Во всем везло, всего хватало,
А сердце грела доброта!

***

Поздравляю с Днем авиации
Вам равных просто нет.
В ваш праздник вам — овации!
И пусть не будет бед.

Летите к целям значимым,
Парите над мечтой,
Желаю вам удачи я
В работе непростой.

***

С Днем авиации сердечно
Поздравляю я тебя!
Пусть полеты будут безупречны,
И чисты, прозрачны небеса.

Пусть сбываются твои желания,
Окружают пусть любовь и теплота.
Прибавляются пусть опыт, знания
И сердечко согревает доброта.

***

Бурные овации и слова красивые
Звучат в День авиации Украины,
Летчиков всех смелых,
Стюардесс умелых,
Пилотов заводных,
Славит этот стих!
Пусть легко даются перелеты вам,
Чтобы в ясном небе самолет летал,
Ярко чтобы солнышко путь ваш освещало,
Экипаж радушно ваш везде встречали,
Спасибо, дорогие, за ваш труд нелегкий,
В вашу честь звучат радостные тосты!

***

Поздравления с Днем авиации 2026 в прозе

***

Поздравляю с Днем авиации! Желаю легких взлетов, мягких посадок и уверенного движения вперед. Пусть небо всегда будет ясным, а твоя жизнь наполнена счастьем и гармонией.

***

 Поздравляю вас с вашим профессиональным праздником – Днем авиации Украины! Желаю успешных полетов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии. Пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, вдохновением и любовью.

***

С Днем авиации Украины. Пусть каждый ваш полет будет безопасным и успешным, а на земле всегда ждут родные и близкие люди. Спасибо вам за отвагу и профессионализм!

***

С профессиональным праздником, дорогие авиаторы! Желаю вам всегда находить силы и вдохновение для новых достижений, а также мира и спокойствия на земле. Пусть каждый ваш полет завершается успешной посадкой, а каждый день приносит новые победы!

***

Друг, поздравляю тебя с Днем авиации! Ты — настоящий мастер своего дела. Желаю профессионального роста, крепкого здоровья и счастья в личной жизни. Пусть небо всегда будет мирным, а полеты приносят только удовольствие и вдохновение.

***

Читайте также
Церковный календарь на сентябрь 2026: когда Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение
найбільше місто в Україні

Связанные темы:

День авіації УкраїниПоздравления с праздникамиПраздники
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.