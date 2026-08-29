16 августа по новому стилю православные верующие отметили Ореховый Спас 2026, который также называют Хлебным. Одна из главных традиций праздника – посетить богослужение и освятить в церкви дары нового урожая.

По старому стилю Ореховый Спас отмечают 29 августа.

После службы освященными продуктами угощают родных и соседей, а частью подарков традиционно делятся с теми, кто нуждается в помощи.

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Что освящать на Ореховый Спас 2026, какие продукты можно положить в корзину и что не стоит нести в церковь — читайте в материале Фактов ICTV.

Что освящают на Ореховый Спас 2026

Главным продуктом, который принято освящать в день третьего летнего Спаса, являются орехи. В церковь несут грецкие орехи, фундук, миндаль, лещину.

Накануне праздника хозяйки выпекают хлеб из нового зерна — его также нужно освятить в храме в знак благодарности за урожай. В праздничную корзину добавляют сезонные фрукты — яблоки, сливы, виноград, груши.

Не будет нарушением принести в церковь мед и воду. Хотя мед считается атрибутом Первого Спаса, его можно освятить и на Ореховый.

В корзину также можно добавить колосья пшеницы и букет из осенних цветов (бархатцев, астр, георгин).

Стоит отметить, что, кроме традиций, с Ореховым Спасом связан и ряд запретов. О том, что нельзя делать в день праздника, читайте в нашем материале.

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