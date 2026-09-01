Во вторник, 1 сентября 2026 года, в Украине отмечают День знаний. Для школьников и студентов традиционно начинается новый учебный год.

Также на этот день приходятся Международный день приматов и Всемирный день письма. С 1 сентября стартует Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.

По новому церковному календарю сегодня верующие отмечают начало церковного года, или Новый год, и чтят память преподобного Симеона Столпника.

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Какой праздник 1 сентября 2026 года, кто отмечает День ангела, а также о главных приметах и запретах дня – читайте далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 1 сентября 2026 года

1 сентября православные христиане отмечают начало нового церковного года, или Нового года. В церковной традиции этот день также называют началом индикта.

Кроме того, 1 сентября верующие чтят память преподобного Симеона Столпника. Святой жил в IV–V веках и прославился необычным аскетическим подвигом.

Симеон избрал особый способ уединения: он поселился на столпе, где проводил время в молитве и посте. Именно от этого подвига происходит его прозвище Столпник. К святому приходили люди за духовным советом, а его жизнь стала примером стойкости и преданности вере.

К преподобному Симеону Стовпнику обращаются в молитвах с просьбами о духовной стойкости, терпении и укреплении веры.

Кто празднует день ангела 1 сентября 2026 года

В первый день осени именины отмечают обладатели имен Семен, Марфа, Наталья и Татьяна. Поздравьте их пожеланиями мира, здоровья и благополучия.

Что нельзя делать 1 сентября 2026 года

В этот день запрещено ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Народные приметы не рекомендуют сегодня одалживать соль — это к неудачам. Также запрещено думать о плохом и жаловаться на жизнь, иначе навлечете на себя беду.

Что можно делать сегодня

В этот день можно помолиться преподобному Симеону, попросив у него терпения, физических сил, исцеления от тяжелых болезней.

Сегодня можно работать, заниматься рукоделием и различными домашними делами. Согласно лунному календарю, 1 сентября стоит посвятить время отдыху, завершению важных дел и внутреннему восстановлению.

Народные приметы на 1 сентября 2026 года

Утром пасмурно — осень будет дождливой.

Мухи начали сильно кусаться — к ухудшению погоды.

Теплая погода — зима будет погожей.

Гуси улетают — зима придет рано.

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