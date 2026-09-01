Какой праздник 1 сентября 2026 и что сегодня запрещено одалживать
Во вторник, 1 сентября 2026 года, в Украине отмечают День знаний. Для школьников и студентов традиционно начинается новый учебный год.
Также на этот день приходятся Международный день приматов и Всемирный день письма. С 1 сентября стартует Всемирный месяц осведомленности о болезни Альцгеймера.
По новому церковному календарю сегодня верующие отмечают начало церковного года, или Новый год, и чтят память преподобного Симеона Столпника.
Какой праздник 1 сентября 2026 года, кто отмечает День ангела, а также о главных приметах и запретах дня – читайте далее в материале.
- Какой сегодня церковный праздник – 1 сентября 2026 года
- Кто празднует день ангела 1 сентября 2026 года
- Что нельзя делать 1 сентября 2026 года
- Что можно делать сегодня
- Народные приметы на 1 сентября 2026 года
Какой сегодня церковный праздник – 1 сентября 2026 года
1 сентября православные христиане отмечают начало нового церковного года, или Нового года. В церковной традиции этот день также называют началом индикта.
Кроме того, 1 сентября верующие чтят память преподобного Симеона Столпника. Святой жил в IV–V веках и прославился необычным аскетическим подвигом.
Симеон избрал особый способ уединения: он поселился на столпе, где проводил время в молитве и посте. Именно от этого подвига происходит его прозвище Столпник. К святому приходили люди за духовным советом, а его жизнь стала примером стойкости и преданности вере.
К преподобному Симеону Стовпнику обращаются в молитвах с просьбами о духовной стойкости, терпении и укреплении веры.
Кто празднует день ангела 1 сентября 2026 года
В первый день осени именины отмечают обладатели имен Семен, Марфа, Наталья и Татьяна. Поздравьте их пожеланиями мира, здоровья и благополучия.
Что нельзя делать 1 сентября 2026 года
В этот день запрещено ссориться, ругаться, сплетничать, завидовать, проявлять равнодушие и жестокость. Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
Народные приметы не рекомендуют сегодня одалживать соль — это к неудачам. Также запрещено думать о плохом и жаловаться на жизнь, иначе навлечете на себя беду.
Что можно делать сегодня
В этот день можно помолиться преподобному Симеону, попросив у него терпения, физических сил, исцеления от тяжелых болезней.
Сегодня можно работать, заниматься рукоделием и различными домашними делами. Согласно лунному календарю, 1 сентября стоит посвятить время отдыху, завершению важных дел и внутреннему восстановлению.
Народные приметы на 1 сентября 2026 года
- Утром пасмурно — осень будет дождливой.
- Мухи начали сильно кусаться — к ухудшению погоды.
- Теплая погода — зима будет погожей.
- Гуси улетают — зима придет рано.