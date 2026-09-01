Яке свято 1 вересня 2026 та що сьогодні заборонено позичати
У вівторок, 1 вересня 2026 року, в Україні відзначають День знань. Для школярів і студентів традиційно розпочинається новий навчальний рік.
Також на цей день припадають Міжнародний день приматів та Всесвітній день написання листів. Із 1 вересня стартує Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.
За новим церковним календарем сьогодні віряни відзначають початок церковного року, або Новоліття, та вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника.
Яке свято 1 вересня 2026 року, хто відзначає День ангела, а також про головні прикмети й заборони дня – читайте далі у матеріалі.
- Яке сьогодні церковне свято – 1 вересня 2026 року
- Хто святкує день ангела 1 вересня 2026 року
- Що не можна робити 1 вересня 2026 року
- Що можна робити сьогодні
- Народні прикмети на 1 вересня 2026 року
Яке сьогодні церковне свято – 1 вересня 2026 року
1 вересня православні християни відзначають початок нового церковного року, або Новоліття. У церковній традиції цей день також називають початком індикту.
Також 1 вересня віряни вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника. Святий жив у IV–V століттях і прославився незвичайним аскетичним подвигом.
Симеон обрав особливий спосіб усамітнення: він оселився на стовпі, де проводив час у молитві та пості. Саме від цього подвигу походить його найменування Стовпник. До святого приходили люди за духовною порадою, а його життя стало прикладом витривалості та відданості вірі.
До преподобного Симеона Стовпника звертаються у молитвах із проханнями про духовну стійкість, терпіння та зміцнення віри.
Хто святкує день ангела 1 вересня 2026 року
У перший день осені іменини відзначають власники імен Семен, Марфа, Наталія і Тетяна. Привітайте їх побажаннями миру, здоров’я і благополуччя.
Що не можна робити 1 вересня 2026 року
Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не можна відмовляти у допомозі нужденним.
Народні прикмети не рекомендують сьогодні позичати сіль – це до негараздів. Також заборонено думати про погане і скаржитися на життя, інакше накличете на себе біду.
Що можна робити сьогодні
Цього дня можна помолитися преподобному Симеону, попросивши у нього терпіння, фізичних сил, зцілення від важких хвороб.
Сьогодні можна працювати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами. Згідно з місячним календарем, 1 вересня варто святити час відпочинку, завершенню важливих справ і внутрішньому відновленню.
Народні прикмети на 1 вересня 2026 року
- Вранці похмуро – осінь буде дощовою.
- Мухи почали сильно кусатися – до погіршення погоди.
- Тепла погода – зима буде погожою.
- Гуси відлітають – зима прийде рано.