У вівторок, 1 вересня 2026 року, в Україні відзначають День знань. Для школярів і студентів традиційно розпочинається новий навчальний рік.

Також на цей день припадають Міжнародний день приматів та Всесвітній день написання листів. Із 1 вересня стартує Всесвітній місяць обізнаності про хворобу Альцгеймера.

За новим церковним календарем сьогодні віряни відзначають початок церковного року, або Новоліття, та вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника.

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Яке свято 1 вересня 2026 року, хто відзначає День ангела, а також про головні прикмети й заборони дня – читайте далі у матеріалі.

Яке сьогодні церковне свято – 1 вересня 2026 року

1 вересня православні християни відзначають початок нового церковного року, або Новоліття. У церковній традиції цей день також називають початком індикту.

Також 1 вересня віряни вшановують пам’ять преподобного Симеона Стовпника. Святий жив у IV–V століттях і прославився незвичайним аскетичним подвигом.

Симеон обрав особливий спосіб усамітнення: він оселився на стовпі, де проводив час у молитві та пості. Саме від цього подвигу походить його найменування Стовпник. До святого приходили люди за духовною порадою, а його життя стало прикладом витривалості та відданості вірі.

До преподобного Симеона Стовпника звертаються у молитвах із проханнями про духовну стійкість, терпіння та зміцнення віри.

Хто святкує день ангела 1 вересня 2026 року

У перший день осені іменини відзначають власники імен Семен, Марфа, Наталія і Тетяна. Привітайте їх побажаннями миру, здоров’я і благополуччя.

Що не можна робити 1 вересня 2026 року

Цього дня заборонено сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти байдужість і жорстокість. Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Народні прикмети не рекомендують сьогодні позичати сіль – це до негараздів. Також заборонено думати про погане і скаржитися на життя, інакше накличете на себе біду.

Що можна робити сьогодні

Цього дня можна помолитися преподобному Симеону, попросивши у нього терпіння, фізичних сил, зцілення від важких хвороб.

Сьогодні можна працювати, займатися рукоділлям та різними домашніми справами. Згідно з місячним календарем, 1 вересня варто святити час відпочинку, завершенню важливих справ і внутрішньому відновленню.

Народні прикмети на 1 вересня 2026 року

Вранці похмуро – осінь буде дощовою.

Мухи почали сильно кусатися – до погіршення погоди.

Тепла погода – зима буде погожою.

Гуси відлітають – зима прийде рано.

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