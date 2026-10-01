Ежегодно в начале октября украинцы чтят мужество и самопожертвование тех, кто стоит на защите нашего государства. Именно благодаря Вооруженным Силам мы до сих пор имеем независимую Украину.

Когда отмечают и как поздравить близких с Днем защитников и защитниц Украины в 2026 году, читайте в нашем материале.

Когда празднуют День защитников и защитниц Украины в 2026 году

Дата праздника неслучайна — она приурочена к великому православному торжеству — Покровы Пресвятой Богородицы. Исторически запорожские казаки считали Божью Матерь своей покровительницей и молились ей в трудные времена. Поэтому в этот же день традиционно отмечается и День украинского казачества.

Сейчас смотрят

Долгие годы мы праздновали 14 октября. Но после перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новолианский календарь дата Покрова изменилась — она стала на 13 дней раньше. Теперь украинцы отмечают День защитников и защитниц 1 октября, и 2026 год станет уже четвертым, когда праздник приходится именно на эту дату.

Как отмечают праздник

В этот день по всей стране проходят патриотические мероприятия: торжественные акции, образовательные инициативы, мастер-классы по стрельбе и оказанию первой медицинской помощи. Военнослужащих поздравляют с их днем, вручают подарки и награды, а ветеранов чествуют словами благодарности.

День защитников и защитниц — это еще и прекрасная возможность лично поблагодарить тех, кого вы знаете среди военных. Если среди ваших знакомых или родных есть мужчины или женщины в Вооруженных силах Украины, обязательно поздравьте их 1 октября теплыми словами и пожеланиями.

День защитников и защитниц Украины: поздравления в прозе

Искренне поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо за Ваше мужество, силу и самопожертвование. Пусть сердце всегда наполняется гордостью, а жизнь будет мирной и благословенной.

***

С Днем защитников и защитниц Украины 2026! Желаем крепкого здоровья, непоколебимой веры в победу и тепла родного дома. Пусть никогда не будет недостатка в поддержке и благодарности от всего украинского народа.

***

Примите самые искренние поздравления с Днем защитников и защитниц Украины. Мы благодарны за отвагу и безграничную любовь к родной земле. Пусть Господь хранит каждого, а мир и надежда всегда живут в сердцах.

***

Поздравляем с Днем защитников и защитниц Украины! Пусть служба всегда будет на благо Родины, а каждый новый день приносит силу, надежду и счастливые мгновения.

***

С Днем защитников и защитниц Украины! Спасибо за героизм и самоотверженность. Пусть небесная защита всегда будет рядом с вами, а дома ждут только хорошие новости и радостные встречи.

День защитников и защитниц Украины 2026: поздравления в стихах

За свободу стоите день ото дня,

Сердца полны мужества и добра.

С Днем защитников Украины, друзья,

Пусть мир будет с вами всегда!

***

Вы — опора нашей родной земли,

Ваш подвиг не забудет страна.

С Днем защитников вас мы поздравляем,

Пусть счастье всегда будет с вами!

***

Герои Украины, гордимся вами мы,

Служба ваша — честь и светлый путь.

Пусть каждый день приносит мир и радость,

И дом пусть согревает уют.

***

Отвага ваша вдохновляет всех вокруг,

Вы стоите за свободу и честь.

С Днем защитников и защитниц поздравляем,

Пусть будет мир, здоровье и пусть не гаснет огонь надежды!

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в открытках

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.