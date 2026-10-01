В четверг, 1 октября, отмечается День украинского казачества, День ветерана, День социолога и День защитников и защитниц Украины.

Также на эту дату приходятся Международный день пожилых людей, Международный день музыки, Всемирный день вегетарианства, Всемирный день открытки, Международный день кофе, Всемирный день охраны енотов и День CD-плеера.

В церковном календаре сегодня — Покров Пресвятой Богородицы. Больше о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

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Какой сегодня церковный праздник – 1 октября 2026 года

1 октября православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы. По преданию, в X веке во время осады Константинополя Богородица явилась в храме и накрыла людей своим омофором в знак защиты.

Этот праздник символизирует покровительство и опеку Божьей Матери над христианами. В Украине Покрова издавна почиталась казаками, которые считали Богородицу своей небесной покровительницей и молились ей перед сражениями.

Какой сегодня, 1 октября 2026 года, день в Украине

Традиционно в день Покрова Пресвятой Богородицы отмечается День украинского казачества. Праздник был учрежден в 1999 году указом президента, чтобы почтить заслуги казачества в утверждении украинской государственности и его вклад в современный процесс государствообразования.

1 октября отмечается День защитников и защитниц Украины. Праздник был установлен в 2014 году и имеет целью почтить мужество и героизм всех, кто защищает независимость и территориальную целостность нашего государства.

День ветерана является символом благодарности и уважения к тем, кто боролся за свободу Украины. Также на первый день октября приходится День социолога — профессиональный праздник людей, которые исследуют общественные процессы, изучают общественное мнение и помогают понять настроения и потребности различных социальных групп.

Кто празднует день ангела 1 октября 2026 года

День ангела сегодня празднуют обладатели имен Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман и Вера.

Что нельзя делать 1 октября 2026 года

В день Покрова Пресвятой Богородицы нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, завидовать, проявлять жадность, равнодушие и думать о негативном.

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом, убирать в доме, стирать. Рукоделие также лучше отложить на другой день. Не рекомендуется одалживать деньги, иначе надолго останетесь в долгах.

Народные приметы не советуют стричь волосы сегодня, чтобы не укоротить себе жизнь. Также нельзя переедать и злоупотреблять алкоголем.

Что можно делать сегодня

В этот день стоит посетить богослужение и помолиться Богородице о здоровье, мире, семейном счастье, любви и защите от бед.

Благоприятный день для отдыха и семейных посиделок. Можно ходить в гости или накрывать стол и приглашать родных к себе. Также сегодня стоит сделать доброе дело — все вернется сторицей.

Народные приметы на 1 октября 2026 года

Птицы не спешат улетать в теплые края — зима будет поздней.

Какой день сегодня, такой будет и погода в октябре.

Листья березы уже полностью пожелтели — к ранней зиме.

В лесу уродилось много белых грибов — к хорошему урожаю в следующем году.

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