У четвер, 1 жовтня, відзначається День українського козацтва, День ветерана, День соціолога та День захисників і захисниць України.

Також на цю дату припадають Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики, Всесвітній день вегетаріанства, Всесвітній день листівки, Міжнародний день кави, Всесвітній день охорони єнотів і День CD-плеєра.

У церковному календарі сьогодні — Покров Пресвятої Богородиці. Більше про свята, іменини, прикмети та заборони дня — далі в матеріалі.

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Яке сьогодні церковне свято – 1 жовтня 2026 року

1 жовтня православні віряни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці. За переказами, у X столітті під час облоги Константинополя Богородиця явилася у храмі й накрила людей своїм омофором як знак захисту.

Це свято символізує заступництво й опіку Матері Божої над християнами. В Україні Покрова здавна шанувалася козаками, які вважали Богородицю своєю небесною покровителькою і молилися їй перед битвами.

Який сьогодні, 1 жовтня 2026 року, день в Україні

Традиційно у день Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День українського козацтва. Свято було засноване у 1999 році указом президента, щоб вшанувати заслуги козацтва в утвердженні української державності та його внесок в сучасний процес державотворення.

1 жовтня відзначається День захисників і захисниць України. Подія була встановлена у 2014 році та має на меті вшанувати мужність та героїзм всіх, хто захищає незалежність й територіальну цілісність нашої держави.

День ветерана є символом вдячності та поваги до тих, хто боровся за свободу України. Також на перший день жовтня припадає День соціолога — професійне свято людей, які досліджують суспільні процеси, вивчають громадську думку та допомагають зрозуміти настрої й потреби різних соціальних груп.

Хто святкує день ангела 1 жовтня 2026 року

День ангела сьогодні святкують власники імен Георгій, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман і Віра.

Що не можна робити 1 жовтня 2026 року

У день Покрови Пресвятої Богородиці не можна сваритися, лихословити, пліткувати, заздрити, проявляти жадібність, байдужість і думати про негативне.

Не варто займатися важкою фізичною працею, прибирати в будинку, прати. Рукоділля також краще відкласти на інший день. Не рекомендується позичати гроші, інакше надовго залишитеся в боржниках.

Народні прикмети не радять стригти волосся сьогодні, щоб не вкоротити собі віку. Також не можна переїдати й зловживати алкоголем.

Що можна робити сьогодні

Цього дня варто відвідати богослужіння та помолитися Богородиці про здоров’я, мир, сімейне щастя, кохання та захист від бід.

Сприятливий день для відпочинку та сімейних посиденьок. Можна ходити в гості або накривати стіл і запрошувати рідних до себе. Також сьогодні варто зробити добру справу — усе повернеться сторицею.

Народні прикмети на 1 жовтня 2026 року

Птахи не поспішають відлітати в теплі краї — зима буде пізньою.

Який день сьогодні, такою буде й погода в жовтні.

Листя берези вже повністю пожовкло — до ранньої зими.

У лісі вродило багато білих грибів — до гарного врожаю наступного року.

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