Сегодня, 12 октября, в Украине и мире отмечают сразу несколько событий, среди которых – Всемирный день экономиста и День экономиста в Украине.

Для православных верующих 12 октября – день памяти мученицы Домники, а также мучеников Прова, Тараха и Андроника.

Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие народные приметы существуют, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

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Какой сегодня церковный праздник – 12 октября 2026 года

Православная церковь в этот день чтит мучеников Прова, Тараха и Андроника, которые пострадали за христианскую веру в IV веке в городе Тарсе, что в Малой Азии.

Святой Тарах, бывший воин, решительно отказался принести жертву языческим богам, провозгласив, что поклоняется только истинному Богу. Вместе с ним на суд привели Прова и Андроника, которые также не отреклись от своей веры. После многочисленных пыток всех троих казнили, а христиане тайком похоронили их тела.

Также 12 октября церковь вспоминает мученицу Домнику – святую, которая жила в Киликии и приняла мученическую смерть за веру во Христа в конце III века. По преданию, она отказалась отречься от Господа, за что была подвергнута жестоким пыткам: ее били, мучили огнем и бросили в тюрьму, где она умерла.

Какой сегодня, 12 октября 2026 года, день в Украине

12 октября в Украине отмечают День экономиста — профессиональный праздник специалистов, работающих в сфере финансов, бизнеса, статистики, аналитики и государственного управления. Эта специальность требует аналитического мышления, глубоких знаний в области математики, умения работать с большими массивами данных и современными цифровыми инструментами.

Кто празднует день ангела 12 октября 2026 года

Именины в этот день отмечают Богдан, Денис, Иван, Макар, Николай, Александр, Остап и Тарас.

Что нельзя делать 12 октября 2026 года

Ругаться, ссориться или выяснять отношения.

Давать или брать деньги в долг.

Заниматься стиркой, уборкой и другой домашней работой.

Делать крупные покупки – особенно спонтанные, под влиянием эмоций.

Тратить время на ненужное общение или участие в сомнительных мероприятиях.

Что можно делать сегодня

12 октября – день с мощной энергетикой, который способствует активным действиям и духовному обновлению. Это прекрасное время для определения жизненных целей, принятия важных решений, выбора профессии или начала новых дел. Все, что начнется в этот день, будет иметь высокие шансы на успех.

Полезно бывать на свежем воздухе – заряжаться энергией ветра, гулять у воды или даже купаться в прохладной воде. Луна в Близнецах добавляет подвижности, поэтому день подходит для коротких поездок, встреч с друзьями, посещения интересных событий. Главное – не сидеть дома.

Это благоприятный период для тренировок: можно увеличить физические нагрузки, ведь сама природа придает сил. Хорошо проводить массовые мероприятия – конференции, собрания, празднования, коллективные занятия. Все, что происходит в этот день, объединяет людей и вдохновляет на совместные действия.

В духовном плане день подходит для медитаций, созерцания, молитвы или самопознания.

Народные приметы на 12 октября 2026 года

Птицы летят низко – к ранним морозам.

Яркие звезды на небе – зима будет холодной.

Тусклое звездное небо – к теплой осени.

Много звезд – в следующем году будет щедрый урожай.

Если слышен гром – зима будет поздней и мягкой.

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