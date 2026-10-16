Сегодня, 16 октября, в мире отмечают сразу несколько важных событий – Всемирный день продовольствия и День руководителя.

Также в этот день отмечают Всемирный день хлеба, День здорового питания, Всемирный день позвоночника и реанимации сердца.

Для православных верующих 16 октября – день памяти святого мученика Лонгина Cотника.

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Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какой сегодня церковный праздник, что можно и нельзя делать, какие народные приметы существуют и кто празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 16 октября 2026 года

Православная церковь чтит память мученика Лонгина Сотника – римского воина, который присутствовал при распятии Иисуса Христа.

По церковному преданию, именно Лонгин пронзил копьем ребро Спасителя, из которого вытекли кровь и вода. Впоследствии он стал проповедником веры, оставив военную службу, и за свою непоколебимую веру подвергся мученической смерти – был обезглавлен вместе с двумя своими сподвижниками.

Кто празднует день ангела 16 октября 2026 года

Именины в этот день отмечают Георгий, Дементий, Евгений, Иван, Леонтий и Алексей.

Эти имена происходят из греческой и латинской традиций и связаны с верой, мужеством и благородством.

Что нельзя делать 16 октября 2026 года

  • Ругаться, выяснять отношения или конфликтовать.
  • Переедать или употреблять тяжелую пищу на ночь.
  • Заниматься мелкой работой, напрягающей глаза или требующей чрезмерной сосредоточенности.
  • Тратить энергию на бесполезные дела или жалобы.

Что можно делать сегодня

Энергетически сильный день подпитает физические и духовные силы. Это прекрасное время для действий, достижений и творчества. Если чувствуете прилив энергии – используйте ее для спорта, прогулок или активной работы.

Этот период способствует решительности: хорошо начинать долгосрочные проекты или завершать давние дела. Если появится вдохновение – действуйте, ведь все запланированное сегодня будет иметь шанс на успех.

Луна в знаке Льва придает уверенности, желания действовать и быть замеченным. Полезно посещать мероприятия, общаться, выступать, участвовать в событиях, где ценится инициатива. Самое время для публичных выступлений, презентаций или творческих экспериментов.

Народные приметы на 16 октября 2026 года

  • Если листья еще не опали с деревьев – морозы наступит нескоро.
  • Круг вокруг Луны – к сильному ветру.
  • Воробьи сбиваются в стайки и суетятся – к непогоде.
  • Низкие темные облака – к холоду и возможному снегу.
  • Если вороны ходят по земле – сохранится тепло.
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