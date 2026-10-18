Сегодня, 18 октября, в Украине и мире отмечают сразу несколько важных событий – среди них Европейский день борьбы с торговлей людьми, Всемирный день менопаузы и День работников пищевой промышленности.

Также в этот день отмечают Всемирный день гитары, Международный день галстука, Международный день леггинсов, День европейского бобра и Международный день женского счастья.

Для православных верующих 18 октября – день памяти апостола и евангелиста Луки.

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Факты ICTV собрали все главные события этого дня – узнавайте, какие существуют народные приметы, что можно и нельзя делать, а также кто сегодня празднует именины.

Какой сегодня церковный праздник – 18 октября 2026 года

Сегодня православные христиане чтят память святого апостола и евангелиста Луки – одного из 12 ближайших учеников Иисуса Христа, сподвижника апостола Павла и автора одного из четырех Евангелий и книги Деяний апостолов.

Лука известен как первый иконописец – по преданию, именно он написал первые иконы Пресвятой Богородицы, а также изображения апостолов Петра и Павла. Поэтому евангелист считается покровителем художников, иконописцев и врачей.

В посланиях апостола Павла Лука назван «любимым врачом», ведь занимался медицинским делом и помогал людям не только духовно, но и физически.

Какой сегодня, 18 октября 2026 года, день в Украине

Ежегодно в третье воскресенье октября в Украине отмечается День работников пищевой промышленности.

Праздник имеет целью почтить тех, кто обеспечивает население продовольственными товарами, а также подчеркнуть значение пищевой отрасли для экономики и благосостояния государства.

Кто празднует день ангела 18 октября 2026 года

Именины сегодня отмечают те, кто носит имена Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Николай, Семен, Сергей, Федор, Елизавета, Ефросиния и Злата.

Особенно почитают сегодня мужчин, которых зовут Лука, ведь в этот день вспоминают апостола и евангелиста с этим именем.

В этот день принято поздравлять именинников, желая им крепкого здоровья, духовной силы и Божьего благословения на добрые дела.

Что нельзя делать 18 октября 2026 года

В день святого апостола и евангелиста Луки в народных и церковных традициях существуют определенные запреты. Прежде всего, не стоит ссориться, сплетничать и обижать других – в этот день важно беречь спокойствие в душе и в семье. Также не следует давать деньги в долг или одалживать соль, ведь это считается приметой к потерям и недоразумениям.

Не рекомендуется есть острую или слишком жгучую пищу, а также хвастаться своими достижениями или богатством – по поверьям, чрезмерная гордыня может навлечь неудачу. Церковь советует провести этот день в смирении, воздержаться от лишних разговоров и конфликтов, особенно если чувствуется эмоциональное напряжение.

С астрологической точки зрения, день сложный – легко поддаться раздражительности, поэтому лучше ограничить контакты с людьми, которые вызывают нервозность. Не стоит начинать новые дела или проводить финансовые операции. В спорте лучше избегать перегрузок, отдав предпочтение отдыху, сауне или массажу.

Что можно делать сегодня

В этот день можно попросить у святого Луки о здоровье, силе духа и просветлении ума.

Художники, иконописцы, мастера могут обращаться к Луке как к своему покровителю, освящать новые работы или начинать творческие замыслы. Также стоит посетить богослужение, перечитать отрывки из Евангелия от Луки и заняться добрыми делами – помочь близким, поддержать тех, кто нуждается во внимании.

Луна находится в знаке Девы, поэтому день способствует аккуратности, внимательности и дисциплине. Хорошо заниматься мелкими домашними делами, упорядочивать документы, наводить порядок в доме или на работе. В то же время не следует принимать глобальных решений – интуиция сегодня слабее логики.

Народные приметы на 18 октября 2026 года

Если весь день тихо и безветренно – скоро наступит холода.

Если утром выпал снег, зима будет мягкой и теплой.

Яркая луна в небе – к ясной, сухой погоде.

Если береза еще не сбросила листья, зима ожидается суровая.

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