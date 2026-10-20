В октябре свои именины празднуют Артемы – мужчины с твердым характером и добрым сердцем.

Этот день – повод пожелать всем, кто носит это имя, крепкого здоровья, веры, мужества и поддержки небесного покровителя.

Факты ICTV собрали все даты празднования, историю имени и красивые поздравления в прозе, стихах и открытках.

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Когда День ангела Артема: даты

По новому церковному календарю, основная дата именины Артема приходится на 20 октября, когда чтят память святого великомученика Артемия Антиохийского – храброго воина и мученика за веру.

Также в течение года день ангела Артема отмечается еще несколько раз, поэтому поводов сказать приятные слова обладателям этого имени хватает. В течение года для этого есть возможность отправить поздравления в следующие даты

4 января

13 февраля

29 апреля

19 июля

20 октября

30 октября

31 октября

День ангела Артема – значение имени

Имя Артем (или Артемий) имеет древнегреческое происхождение и означает здоровый, невредимый, полный сил. В христианской традиции оно стало символом выносливости, стойкости духа и искренности.

Артемы обычно сочетают в себе спокойствие и силу. Они последовательны, справедливы и редко предают свои принципы. Такие мужчины умеют поддержать, взять на себя ответственность и действовать решительно, когда этого требует ситуация.

Их уравновешенность и рассудительность помогают преодолевать трудности, а открытое сердце – сохранять доверие и тепло в отношениях.

Поздравления с Днем ангела Артема в открытках

День ангела Артема: поздравления в прозе

Артем, с Днем ангела! Пусть небесный покровитель хранит тебя от всего злого, а в сердце всегда живет вера и спокойствие. Желаю, чтобы рядом были люди, с которыми легко и надежно, а все твои начинания завершались успехом и благодарностью!

***

Поздравляю с Днем ангела, Артем! Пусть жизнь дарит только добрые встречи, верных друзей и силу двигаться вперед. Пусть ангел стоит за спиной в минуты сомнений и всегда подсказывает правильный путь к мечтам!

***

Артем, сегодня день твоего небесного покровителя. Пусть он не покидает тебя ни на миг, оберегает от невзгод и наполняет душу светом. Желаю мужества, гармонии и веры в собственные силы – они ведут к победам!

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С именинами тебя, Артем! Пусть Господь благословляет твои дни, дарует ясные мысли, здоровье и радость в сердце. Пусть твой ангел всегда будет рядом – в делах, решениях, словах и даже в тишине, когда нужна поддержка!

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Артем, с Днем ангела! Пусть твоя жизнь будет полна мира, любви и вдохновения. Пусть ангел-хранитель укрывает тебя крыльями от забот и сомнений, придает уверенности в каждом дне и дарит силы осуществлять самые смелые мечты!

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