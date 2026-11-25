Новогодний праздник — одно из тех событий, которого с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Это возможность собраться за одним столом с родными, увидеться с друзьями, отвлечься от повседневных забот и просто провести время вместе.

Несмотря на сложное время, войну и воздушные тревоги, украинцам хочется хотя бы на один вечер создать атмосферу уюта и праздника.

Один из вариантов — организовать семейную новогоднюю вечеринку, приготовить любимые блюда и привлечь к этому близких.

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При этом совсем не обязательно тратить много денег или проводить целый день у плиты. Даже из доступных продуктов можно составить интересное праздничное меню.

2027 год по восточному календарю будет годом Огненной Козы, которую также называют Овцой. Китайский Новый год начнется 6 февраля 2027 года. Однако символику наступающего года можно использовать уже во время подготовки к новогодней ночи.

Поэтому Факты ICTV собрали идеи, что приготовить на Новый год 2027, какие закуски, салаты и горячие блюда поставить на стол, а также как составить меню для двоих или большой компании.

2027 год — год какого животного и что приготовить на праздник

Огненную Козу в восточных традициях связывают с уютом, спокойствием и естественностью. Поэтому для праздничного стола можно выбрать блюда из свежих овощей, зелени, сыра, фруктов и орехов.

Но не стоит воспринимать такие рекомендации как строгие правила. Никто не запрещает готовить любимые мясные блюда, традиционные салаты или рыбу. Главное, чтобы новогоднее меню нравилось вам и вашим гостям.

Какие блюда должны быть на новогоднем столе 2027

При планировании праздничного меню стоит предусмотреть несколько видов закусок, один-два салата, основное горячее блюдо, гарнир и десерт. Этого вполне достаточно для семейного ужина или небольшой компании.

Для новогоднего стола можно выбрать:

Закуски: рулетики из лаваша, канапе с рыбой, тарталетки с курицей и грибами.

рулетики из лаваша, канапе с рыбой, тарталетки с курицей и грибами. Салаты: оливье, салат с курицей и ананасом, овощной салат с фетой.

оливье, салат с курицей и ананасом, овощной салат с фетой. Горячие блюда: запеченная курица, свиные рулетики с сыром или рыба с овощами.

запеченная курица, свиные рулетики с сыром или рыба с овощами. Гарниры: картофель по-деревенски, запеченные овощи.

картофель по-деревенски, запеченные овощи. Десерты: шоколадный торт, мандариновый чизкейк или фруктовая тарелка.

Что приготовить на Новый год 2027: простые рецепты закусок и салатов

Закуски удобно подавать небольшими порциями. Их можно приготовить заранее, чтобы перед праздником осталось только расставить блюда на столе.

Рулетики из лаваша с сыром и зеленью

Для приготовления понадобятся два листа тонкого лаваша, 200 г сливочного сыра, один огурец и небольшой пучок укропа.

Смешайте сыр с измельченной зеленью, равномерно распределите начинку по лавашу. Добавьте тонко нарезанный огурец, сверните все в рулет и поставьте в холодильник на 30 минут. Перед подачей нарежьте порционными кусочками.

Тарталетки с курицей и грибами

Возьмите 10 готовых тарталеток, 150 г куриного филе, столько же шампиньонов, одну луковицу и 50 г твердого сыра.

Курицу отварите и нарежьте, грибы обжарьте вместе с луком. Смешайте ингредиенты, добавьте немного сметаны и наполните тарталетки. Сверху посыпьте сыром и поставьте в духовку на 5-7 минут при температуре 180 °C.

Салаты к новогоднему столу

Для салатов можно сочетать традиционные рецепты с новыми вариантами:

Салат с курицей и ананасами. Для него понадобятся 200 г отварного куриного филе, 150 г консервированных ананасов, 100 г твердого сыра и два яйца. Курицу, ананасы и яйца нарежьте кубиками, сыр натрите. Смешайте ингредиенты и заправьте майонезом.

Для него понадобятся 200 г отварного куриного филе, 150 г консервированных ананасов, 100 г твердого сыра и два яйца. Курицу, ананасы и яйца нарежьте кубиками, сыр натрите. Смешайте ингредиенты и заправьте майонезом. Овощной салат с фетой. Смешайте рукколу, помидоры черри, нарезанный огурец и кубики феты. Добавьте немного орехов, оливковое масло и лимонный сок. Такой салат станет легким дополнением к сытным горячим блюдам.

Горячие блюда на Новый год 2027: что подать гостям

Основное горячее блюдо обычно становится центром праздничного стола. Для семейного ужина можно приготовить курицу с картофелем, мясные рулетики или запеченную рыбу.

Запеченная курица с картофелем. Возьмите курицу весом 1,5-2 кг, килограмм картофеля, несколько зубчиков чеснока, масло, паприку, соль и перец. Курицу натрите специями и чесноком. Картофель нарежьте крупными кусочками и выложите вокруг птицы. Запекайте при температуре 180 °C до полной готовности.

Мясные рулетики с сыром. Для этого блюда понадобятся 600 г свинины, 150 г твердого сыра, чеснок и зелень. Мясо нарежьте тонкими кусочками, отбейте, посолите и поперчите. Сыр смешайте с измельченным чесноком и зеленью. Выложите начинку на мясо, сверните рулетики и закрепите зубочистками. Обжарьте до румяной корочки, а затем доведите до готовности в духовке.

Что приготовить на Новый год для двоих или большой компании

Если планируете отмечать праздник вдвоем, нет необходимости готовить много разных блюд. Достаточно одного горячего блюда, салата, нескольких закусок и десерта.

Например, можно приготовить запеченную рыбу или куриное филе, овощной салат с фетой, канапе с красной рыбой и фруктовый десерт. Последний легко сделать без выпечки: достаточно выложить в стаканы слоями измельченное печенье, йогурт, фрукты и шоколад.

Для большой компании из 6-8 человек меню стоит расширить. На стол можно поставить два-три салата, несколько видов закусок, запеченную курицу или мясные рулетики, картофель и десерт. Также стоит позаботиться о напитках: домашнем узваре, лимонаде, соках или компоте.

Как подготовить новогоднее меню 2027 и не потратить лишнего

Чтобы подготовка к празднику не отняла много времени и денег, лучше заранее определить количество гостей и составить список покупок.

Есть несколько простых советов:

Не готовьте много одинаковых блюд. Лучше предложить гостям разные закуски и салаты.

Используйте одни и те же продукты для нескольких рецептов. Например, сыр можно добавить в тарталетки, рулетики и салат.

Выбирайте доступные сезонные продукты: свеклу, морковь, картофель, капусту, яблоки и мандарины.

Часть подготовки сделайте накануне: отварите овощи, замаринуйте мясо, приготовьте начинку для закусок.

Привлекайте к приготовлению близких. Так подготовка к празднику станет общим делом.

Новогодний стол 2027 совсем не обязательно должен состоять из большого количества дорогих блюд. Гораздо важнее, чтобы за ним собрались близкие люди, а приготовление угощений и сам праздник принесли приятные эмоции.

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