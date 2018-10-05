Президент Интерпола Мэн Хунвэй не выходил на связь с конца сентября.

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновение президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция Europe 1, передает Интерфакс.

По ее данным, никакой информации о нем не поступало с конца сентября, когда Хунвэй отправился из Франции в Китай.

– Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения, – говорится в сообщении Europe 1.

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Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Напомним, официальный Лондон призвал прекратить доступ России к базе Интерпола.

Фото: Xinhua