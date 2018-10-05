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Глава Інтерполу зник після поїздки до Китаю

Президент Інтерполу Мен Хунвей не виходив на зв’язок з кінця вересня.

Французькі правоохоронні органи розпочали розслідування у зв’язку зі зникненням президента Інтерполу Мена Хунвея, повідомляє радіостанція Europe 1, передає Інтерфакс.

За її даними, ніякої інформації про нього не надходило з кінця вересня, коли Хунвей відправився з Франції до Китаю.

– Мен Хунвей попрямував 29 вересня через Францію до Китаю. Однак після його від’їзду немає ніяких даних щодо його місцезнаходження, – йдеться в повідомленні Europe 1.

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Розслідування почалося після того, як про зникнення повідомила його дружина, яка живе в Ліоні, де розташована штаб-квартира Інтерполу.

Нагадаємо, офіційний Лондон закликав припинити доступ Росії до бази Інтерполу.

Фото: Xinhua

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