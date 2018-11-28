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60 лет брака! В Италии супружеская пара умерла в один день

В Италии супруги Бенито и Рита умерли в один день после 62 лет совместной жизни.

Их история любви началась еще 68 лет назад. Они прожили в счастливом браке 62 года! Об этом рассказал сын Джанлука, передает  La Reppublica.

85-летняя Рита скончалась утром дома. Ее здоровье сильно подорвал перелом бедренной кости. В этот же день от остановки сердца умер и ее супруг Бенито. Перед смертью он так и не узнал о том, что из жизни ушла его любимая.

У них осталось двое детей – сын и дочь. Они с удовольствием рассказывают такую невероятную историю любви, похожую на историю Ромео и Джульетты, правда, не такую трагическую.

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К слову, ранее ученые раскрыли секрет, существует ли любовь с первого взгляда.

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