В Италии супруги Бенито и Рита умерли в один день после 62 лет совместной жизни.

Их история любви началась еще 68 лет назад. Они прожили в счастливом браке 62 года! Об этом рассказал сын Джанлука, передает La Reppublica.

85-летняя Рита скончалась утром дома. Ее здоровье сильно подорвал перелом бедренной кости. В этот же день от остановки сердца умер и ее супруг Бенито. Перед смертью он так и не узнал о том, что из жизни ушла его любимая.

У них осталось двое детей – сын и дочь. Они с удовольствием рассказывают такую невероятную историю любви, похожую на историю Ромео и Джульетты, правда, не такую трагическую.

Читайте: Как любовь влияет на мозг – факты, которые вас удивят

К слову, ранее ученые раскрыли секрет, существует ли любовь с первого взгляда.