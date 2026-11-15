Американские спецпредставители работают над подготовкой повестки дня для следующего раунда трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией, а также стремятся содействовать прямому взаимодействию между Москвой и европейскими партнерами.

Об этом заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в социальной сети X по итогам переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве и президентом Владимиром Зеленским в Дублине.

США готовят следующий раунд переговоров

Кушнер отметил, что для завершения войны стороны осознают необходимость практических компромиссов. В переговорном процессе между Киевом, Вашингтоном и Москвой он участвует вместе со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом.

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По словам Кушнера, проведенные встречи дали толчок новым наработкам, которые анализируют стороны.

— В результате этих обсуждений возникло несколько новых идей, которые сейчас изучаются. Некоторые из них могут привести к прорывам напрямую, тогда как другие могут перерасти в новые предложения, которые помогут преодолеть оставшиеся пробелы, — отметил он.

Спецпредставитель Трампа подчеркнул, что НАТО будет оставаться важной опорой безопасности на европейском континенте, поэтому Вашингтон стремится привлечь Европу к обсуждениям.

— Поэтому мы работаем над тем, чтобы привлечь европейских партнеров к этим обсуждениям. Любое окончательное соглашение должно быть согласовано соответствующими сторонами. Президент Трамп будет поддерживать только договоренности, которые укрепляют безопасность Украины и Европы, уменьшают вероятность будущих конфликтов, — подчеркнул Кушнер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время переговоров представители США впервые спросили, готова ли Украина вывести войска из Донбасса в случае вступления в НАТО.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Украина ни в коем случае не будет признавать оккупированные территории российскими, однако если партнеры подтвердят конкретный и целостный пакет безопасности, то этот вопрос вынесут на обсуждение с обществом.

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