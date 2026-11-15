Карта боевых действий на 15 ноября 2026 — ситуация на фронтеДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение между российскими оккупантами и украинскими защитниками.
Вчера РФ нанесла один ракетный и 104 авиационных удара, а также сбросила 311 управляемых авиабомб. Войска РФ применили 6957 дронов-камикадзе и совершили 1981 обстрел.
Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий в материале Фактов ICTV.
Карта боевых действий на 15 ноября 2026
Ситуация в Украине на 15 ноября 2026
На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили три атаки противника в районе Тихого, в сторону населенных пунктов Охримовка, Графское и Николаевка.
На Купянском направлении враг штурмовых действий не совершал.
На Лиманском направлении отражены попытки вклиниться в украинскую оборону там, где оккупанты проводили пять атак в сторону населенных пунктов Новое, Надежда, Зеленая Долина, Колодцы и Лиман.
На Славянском направлении войска РФ совершили три атаки в районе Озерного, Пискуновки и Кривой Луки.
На Краматорском направлении оккупанты штурмовали один раз в сторону Тихоновки.
На Константиновском направлении зафиксировано 10 атак. Войска РФ вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Русиного Яра, Кучерового Яра, Новониколаевки и Свободного.
На Покровском направлении враг совершил 17 атак там, где оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Мирное, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.
На Александровском направлении враг дважды штурмовал в сторону Зеленого Роща и Тернового.
На Гуляйпольском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции украинских защитников, пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка и Егоровка.
На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не производил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 15 ноября 2026
Всего потери России с самого начала полномасштабного вторжения составляют:
- личный состав — 1 622 860 (+2 230);
- танки — 12 478;
- боевые бронированные машины — 25 784 (+34);
- артиллерийские системы — 52 401 (+46);
- РСЗО — 2 274 (+1);
- средства ПВО — 1 756;
- самолеты — 452;
- вертолеты — 356;
- наземные робототехнические комплексы — 3 150 (+10);
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 608 803 (+1 272);
- крылатые ракеты — 5196;
- корабли и катера — 35;
- подводные лодки — 2;
- автомобильная техника и автоцистерны — 175 158 (+549);
- специальная техника — 4 906 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 726-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.