За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение между российскими оккупантами и украинскими защитниками.

Вчера РФ нанесла один ракетный и 104 авиационных удара, а также сбросила 311 управляемых авиабомб. Войска РФ применили 6957 дронов-камикадзе и совершили 1981 обстрел.

Детальнее о ситуации на фронте — на карте боевых действий в материале Фактов ICTV.

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Карта боевых действий на 15 ноября 2026

Ситуация в Украине на 15 ноября 2026

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отбили три атаки противника в районе Тихого, в сторону населенных пунктов Охримовка, Графское и Николаевка.

На Купянском направлении враг штурмовых действий не совершал.

На Лиманском направлении отражены попытки вклиниться в украинскую оборону там, где оккупанты проводили пять атак в сторону населенных пунктов Новое, Надежда, Зеленая Долина, Колодцы и Лиман.

На Славянском направлении войска РФ совершили три атаки в районе Озерного, Пискуновки и Кривой Луки.

На Краматорском направлении оккупанты штурмовали один раз в сторону Тихоновки.

На Константиновском направлении зафиксировано 10 атак. Войска РФ вели наступательные действия в районе населенного пункта Константиновка и в сторону Русиного Яра, Кучерового Яра, Новониколаевки и Свободного.

На Покровском направлении враг совершил 17 атак там, где оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Доброполье, Мирное, Новогришино, Васильевка, Сергеевка, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

На Александровском направлении враг дважды штурмовал в сторону Зеленого Роща и Тернового.

На Гуляйпольском направлении оккупанты четыре раза атаковали позиции украинских защитников, пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Рождественка и Егоровка.

На Ореховском и Приднепровском направлениях противник штурмовых действий не производил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 15 ноября 2026

Всего потери России с самого начала полномасштабного вторжения составляют:

личный состав — 1 622 860 (+2 230);

танки — 12 478;

боевые бронированные машины — 25 784 (+34);

артиллерийские системы — 52 401 (+46);

РСЗО — 2 274 (+1);

средства ПВО — 1 756;

самолеты — 452;

вертолеты — 356;

наземные робототехнические комплексы — 3 150 (+10);

БпЛА оперативно-тактического уровня — 608 803 (+1 272);

крылатые ракеты — 5196;

корабли и катера — 35;

подводные лодки — 2;

автомобильная техника и автоцистерны — 175 158 (+549);

специальная техника — 4 906 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 726-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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