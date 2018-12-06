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Факти / Світ / Велика Британія призупинила видачу віз інвесторів/

Великобритания приостановила выдачу виз инвесторов

В Великобритании приостановят выдачу так называемых “виз инвесторов”. Причина – борьба с отмыванием средств и организованной преступностью.

Приостановление будет введено с пятницы, сообщает BBC.

Такая мера введена до вступления в силу новых правил. Ожидается, что это произойдет в 2019 году, в каком месяце не указано.

Согласно нововведениям, желающие получить инвестиционную визу должны будут предоставить результаты аудита своих финансовых и деловых интересов. Кроме того, из списка инструментов для инвестирования в экономику Великобритании будут исключены государственные облигации.

По словам министра по делам иммиграции Каролина Ноукс, новые меры позволят пользоваться нашей иммиграционной системой только реальным инвесторам, которые стремятся поддержать британский бизнес.

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Граждане из государств за пределами Евросоюза могут получить  вид на жительство и гражданство страны при инвестировании в британскую экономику от 2 млн фунтов стерлингов ($2,54 млн).

В 2017 году было выдано более тысячи виз инвесторов, большое количество – граждане из России и Китая.

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