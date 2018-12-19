Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка победила террористическую группировку ИГИЛ в Сирии.

Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские войска уходят из Сирии, поскольку там одержали победу над террористической группировкой ИГИЛ, передает Bloomberg.

По словам Трампа, войска США находились на территории Сирии во время его президентского срока только по той причине, что сражались с ИГИЛ.

На данный момент официального заявления от Пентагона нет. Ведомство сообщает, что работа с партнерами в регионе продолжается.

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По информации издания, в администрации президента не согласны с заявлением Трампа о победе над ИГИЛ и хотят продлить пребывание американских военных в Сирии.

Ранее сообщалось о том, что Нидерланды обсуждают возможность прекратить предоставление помощи оппозиционным силам Сирии.