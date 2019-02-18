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Глупая выходка – реакция британцев на флаг РФ на соборе в Солсбери

В британском парламенте отреагировали на появление российского флага на соборе в Солсбери.

Глупая выходка – реакция британцев на флаг РФ на соборе в Солсбери

Лондон осудил водружение флага России на соборе в Солсбери, назвав это “глупой выходкой”.

По словам члена британского парламента Джона Глена, провокаторы имели цель “поиздеваться над серьезными событиями”.

В свою очередь, представители посольства РФ назвали появление флага “добротной провокацией”.

По словам дипломата, Россию якобы намеренно пытаются ассоциировать с отравлением экс-ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери, пишет РИА Новости.

При этом россияне выражают сомнения в том, что показанное в СМИ фото “соответствует действительности”.

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Напомним, 5 марта экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Позже эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.

Фото: salisburyjournal

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