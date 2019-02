Лондон засудив вивішування прапора Росії на соборі в Солсбері, назвавши це “дурною витівкою”.

За словами члена британського парламенту Джона Глена, провокатори мали на меті “познущатися над серйозними подіями”.

Thankfully it has been removed now – what a stupid stunt – mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4

— John Glen MP (@JohnGlenUK) 17 февраля 2019 г.