У британському парламенті відреагували на появу російського прапора на соборі в Солсбері.

Лондон засудив вивішування прапора Росії на соборі в Солсбері, назвавши це “дурною витівкою”.

За словами члена британського парламенту Джона Глена, провокатори мали на меті “познущатися над серйозними подіями”.

Thankfully it has been removed now – what a stupid stunt – mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4 — John Glen MP (@JohnGlenUK) 17 февраля 2019 г.

У свою чергу, представники посольства РФ назвали появу прапора “добротною провокацією”.

За словами дипломата, Росію нібито навмисно намагаються асоціювати з отруєнням екс-ГРУшника Сергія Скрипаля та його дочки, пише РИА Новости.

При цьому росіяни висловлюють сумніви в тому, що показане в ЗМІ фото “відповідає дійсності”.

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Нагадаємо, 5 березня екс-розвідника РФ Сергія Скрипаля і його дочку Юлію отруїли невідомою речовиною у Солсбері. Пізніше експерти дійшли висновку, що Скрипаля отруїли Новачком російського походження.

Фото: salisburyjournal