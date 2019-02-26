С какими угрозами в экономической сфере может столкнуться мир в 2019 году.

Журнал The Economist представил рейтинг самых больших угроз мировой экономике в 2019 году.

Так, на первое место поставили полномасштабную торговую войну США и Китая.

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Ее вероятность будет умеренной, но последствия будут очень тяжелыми.

Также аналитики отнесли к рискам рецессию в США из-за растущих высокорисковых долгов американских компаний.

Рецессия – это спад производства или замедление темпов экономического роста.

К тому же, эксперты ​The Economist считают, что в 2019 году темпы роста экономики замедлятся до 2,8%, а в 2020 году — до 2,6%.

Рейтинг The Economist

Торговые войны

Рецессия в США

Широкомасштабный кризис на развивающихся рынках

Начало затяжного кризиса в Китае

Резкий скачок цен на нефть из-за дефицита поставок

Начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море — архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней), Парасельские острова (претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам) и рифы Скарборо (претендуют КНР, Тайвань и Филиппины)

Нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак

Начало военных действий на Корейском полуострове

Выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки (no-deal Brexit)

Начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране

К слову, Всемирный экономический форум и Bloomberg также указали в своих рейтингах, что самой глобальной угрозой будут торговые войны.

Напомним, Христя Фриланд заявила, что мировой экономический кризис неизбежен.

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