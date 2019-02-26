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Главные угрозы 2019 года для мировой экономики

С какими угрозами в экономической сфере может столкнуться мир в 2019 году.

Доллар и юань

Журнал The Economist представил рейтинг самых больших угроз мировой экономике в 2019 году.

Так, на первое место поставили полномасштабную торговую войну США и Китая.

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Ее вероятность будет умеренной, но последствия будут очень тяжелыми.

Также аналитики отнесли к рискам рецессию в США из-за растущих высокорисковых долгов американских компаний.

Рецессия – это спад производства или замедление темпов экономического роста.

К тому же, эксперты ​The Economist считают, что в 2019 году темпы роста экономики замедлятся до 2,8%, а в 2020 году — до 2,6%.

Рейтинг The Economist

  • Торговые войны
  • Рецессия в США
  • Широкомасштабный кризис на развивающихся рынках
  • Начало затяжного кризиса в Китае
  • Резкий скачок цен на нефть из-за дефицита поставок
  • Начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море — архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней), Парасельские острова (претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам) и рифы Скарборо (претендуют КНР, Тайвань и Филиппины)
  • Нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак
  • Начало военных действий на Корейском полуострове
  • Выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки (no-deal Brexit)
  • Начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране

К слову, Всемирный экономический форум и Bloomberg также указали в своих рейтингах, что самой глобальной угрозой будут торговые войны.

Напомним, Христя Фриланд заявила, что мировой экономический кризис неизбежен.

Фото: Zoom-zoom | Dreamstime.com

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