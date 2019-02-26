С какими угрозами в экономической сфере может столкнуться мир в 2019 году.
Журнал The Economist представил рейтинг самых больших угроз мировой экономике в 2019 году.
Так, на первое место поставили полномасштабную торговую войну США и Китая.
Читайте: Падение роста китайской экономики: влияние на Украину
Ее вероятность будет умеренной, но последствия будут очень тяжелыми.
Также аналитики отнесли к рискам рецессию в США из-за растущих высокорисковых долгов американских компаний.
Рецессия – это спад производства или замедление темпов экономического роста.
К тому же, эксперты The Economist считают, что в 2019 году темпы роста экономики замедлятся до 2,8%, а в 2020 году — до 2,6%.
Рейтинг The Economist
- Торговые войны
- Рецессия в США
- Широкомасштабный кризис на развивающихся рынках
- Начало затяжного кризиса в Китае
- Резкий скачок цен на нефть из-за дефицита поставок
- Начало военных действий из-за споров о принадлежности островов в Южно-Китайском море — архипелаг Спратли (на него претендуют Китай, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней), Парасельские острова (претендуют КНР, Тайвань и Вьетнам) и рифы Скарборо (претендуют КНР, Тайвань и Филиппины)
- Нанесение серьезного вреда большим сегментам интернета в результате кибератак
- Начало военных действий на Корейском полуострове
- Выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки (no-deal Brexit)
- Начало банковского кризиса в Италии из-за политической и финансовой нестабильности в стране
К слову, Всемирный экономический форум и Bloomberg также указали в своих рейтингах, что самой глобальной угрозой будут торговые войны.
Напомним, Христя Фриланд заявила, что мировой экономический кризис неизбежен.
Фото: Zoom-zoom | Dreamstime.com