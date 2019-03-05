PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Лукашенко висунув Путіну умови союзу з Росією

Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримує ідею створення союзу з Росією.

Лукашенко висунув Путіну умови союзу з Росією

Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї будівництва союзу з Росією за умови наявності рівних умов для громадян та суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами Олександра Лукашенка, постулат суверенітету для Білорусі залишається непорушним. Він також зазначив, що поле для взаємодії з Росією з’явилось історично.

Читайте: Прибрати Лукашенка заради СРСР 2.0 – розкрито плани Путіна на Білорусь

Лідер Білорусі також додав, що на рівні урядів створені групи для підготовки пропозицій в подальшому розвитку об’єднавчих процесів з Російською Федерацією.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Білорусь продала Україні в 800 разів більше вугілля з ОРДЛО.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка