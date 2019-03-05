Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримує ідею створення союзу з Росією.

Білорусь зберігає абсолютну відданість ідеї будівництва союзу з Росією за умови наявності рівних умов для громадян та суб’єктів господарювання.

Про це повідомляє БЕЛТА.

За словами Олександра Лукашенка, постулат суверенітету для Білорусі залишається непорушним. Він також зазначив, що поле для взаємодії з Росією з’явилось історично.

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Лідер Білорусі також додав, що на рівні урядів створені групи для підготовки пропозицій в подальшому розвитку об’єднавчих процесів з Російською Федерацією.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Білорусь продала Україні в 800 разів більше вугілля з ОРДЛО.