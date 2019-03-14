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Оплачивать проезд лицом: в Китае тестируют новую систему

В городе Шэньчжэнь начали тестировать оплату проезда в метро с помощью системы распознавания лиц.

Метро у Китаї

В метрополитене города Шэньчжэнь начали тестировать оплату проезда, которая работает с помощью распознавания лиц, сообщает The South China Morning Post.

Пока что новая система работает только на станции Футянь и использует для этого технологию 5G. Деньги у пассажира списывают через указанный ним способ оплаты.

Чтобы использовать систему, люди должны подойти к специальному планшету, на котором нужно будет зарегистрироваться и указать способ оплаты.

Сейчас система находится на стадии тестирования. Сроки запуска новинки на других станциях не указаны.

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Система распознавания лиц может быть использована на станциях метро в будущем, поскольку после регистрации уменьшает время, которое требуется для оплаты проезда.

К слову, в Приват24 запустили функцию покупки единого электронного билета.

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