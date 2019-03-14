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Оплачувати проїзд обличчям: в Китаї тестують нову систему

У місті Шеньчжень почали тестувати оплату проїзду в метро за допомогою системи розпізнавання осіб.

Метро у Китаї

У метрополітені міста Шеньчжень почали тестувати оплату проїзду, яка працює за допомогою розпізнавання осіб, повідомляє The South China Morning Post.

Поки що нова система працює тільки на станції Футянь і використовує для цього технологію 5G. Гроші у пасажира списують через вказаний ним спосіб оплати.

Щоб використовувати систему, люди повинні підійти до спеціального планшету, на якому потрібно буде зареєструватися і вказати спосіб оплати.

Наразі система знаходиться на стадії тестування. Терміни запуску новинки на інших станціях не вказані.

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Система розпізнавання облич може бути використана на станціях метро в майбутньому, оскільки після реєстрації зменшує час, який потрібен для оплати проїзду.

До слова, у Приват24 запустили функцію покупки єдиного електронного квитка.

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