Единый электронный билет для проезда в общественном транспорте Киева можно приобрести в приложении Приват24.
В приложении Приват24 появилась функция покупки единого электронного билета для проезда в общественном транспорте Киева.
Купить билет можно зайдя в меню и выбрав иконку транспорт. Далее необходимо выбрать город Киев и произвести оплату.
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Приват24 запустил продажу единого электронного билета / 2 фотографии
После оплаты в приложении появится электронный билет с QR-кодом, который нужно отсканировать в специальных устройствах в столичном наземном транспорте или на новых турникетах метрополитена.
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