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Факты / Украина / Общество

Приват24 запустил продажу единого электронного билета

Единый электронный билет для проезда в общественном транспорте Киева можно приобрести в приложении Приват24.

Приват24 запустил продажу единого электронного билета

В приложении Приват24 появилась функция покупки единого электронного билета для проезда в общественном транспорте Киева.

Купить билет можно зайдя в меню и выбрав иконку транспорт. Далее необходимо выбрать город Киев и произвести оплату.

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Приват24 запустил продажу единого электронного билета / 2 фотографии

После оплаты в приложении появится электронный билет с QR-кодом, который нужно отсканировать в специальных устройствах в столичном наземном транспорте или на новых турникетах метрополитена.

Ранее Факты ICTV писали о том, что НБУ разрешил украинцам покупать валюту в кредит.

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