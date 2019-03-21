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В КНДР произошло землетрясение вблизи ядерного полигона

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в километре от северокорейского ядерного полигона.

В КНДР произошло землетрясение вблизи ядерного полигона

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло недалеко от ядерного полигона в Пхунгери провинции Хамген-Пукто на северо-востоке Республики Корея.

Об этом сообщает Метеорологическое агентство страны.

– Подземный импульс магнитудой 2,8 зафиксирован примерно в километре от места, где проводилось последнее, шестое по счету подземное ядерное испытание на полигоне в Пхунгери. Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км, – отмечают в метеорологическом центре.

Метеорологи уверяют, что землетрясение имело естественное происхождение, а не стало следствием очередного испытания атомной бомбы.

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Последний раз ядерные испытания проходили в сентябре 2017 года, а уже в октябре того же года произошла серия землетрясений.

Эксперты и наблюдатели обеспокоились тем, что испытания водородной бомбы могло нанести вред горной системе. Тогда на полигоне КНДР провели шесть ядерных испытаний.

Напомним, Северная Корея начала восстанавливать полигон Сохе для запуска ракет.

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