Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование в отношении российского вмешательства в выборы президента США 2016 года.

Специальный прокурор Роберт Мюллер завершил расследование по делу российского вмешательства в выборы президента США 2016 года.

Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что уже в эти выходные сможет рассказать о главных выводах спецпрокурора. Также он добавил, что намерен придерживаться политики максимальной прозрачности.

За время расследования выдвинули 200 обвинений 34 физлицам и двум юридическим лицам, 26 из них россияне.

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Бывшему директору ФБР Роберту Мюллеру поручили расследовать дело вмешательства России в выборы президента США. Прокурор начал вести дело в мае 2017 года – после того, как президент США Дональд Трамп уволил главу бюро Джеймса Коми.

Дональд Трамп в течение всего расследования отрицал какую-либо связь своей предвыборной кампании с Россией.

Белый дом пока не знаком с выводами расследования.

К слову, на промежуточных выборах в США победила Республиканская партия, получив 50 мест.