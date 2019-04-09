В одном из городов Алжира местные жители замуровали мэра в его офисе.

Жители одного из городов Алжира построили кирпичную стену на выходе из офиса мэра.

Они решили замуровать мэра из-за того, что тот отказался слушать их жалобы.

Пользователи считают, что мэру все же нужно было послушать граждан, чтобы не проводить длительное время в офисе.

Некоторые советуют оставить место для двери, если политик все же решит выслушать жителей.

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К слову, в Бельгии суд не смог различить братьев-близнецов и потому вынес оправдательный вердикт по делу об избиении мужчины.

Фото: Reddit