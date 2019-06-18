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Факты / Мир

Трамп анонсировал выдворение из США миллионов мигрантов

На следующей неделе США начинает операцию по выдворению из страны нелегальных мигрантов.

Дональд Трамп

Дональд Трамп заявил о начале операции по депортации из США миллионов нелегальных мигрантов.

– На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция начнет процесс выдворения миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты, – сказал президент США.

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Он также призвал демократов в Конгрессе поддержать антимиграционные инициативы для предотвращения пограничного кризиса.

Напомним, Министерство обороны США выделило $1 млрд для строительства стены на границе с Мексикой.

ИсточникDonald J. Trump

Фото: Dreamstime

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