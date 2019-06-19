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Трамп начал предвыборную кампанию

Президент США Дональд Трамп объявил о начале предвыборной кампании на выборах 2020 года.

Дональд Трамп

Во время многотысячного митинге в Орландо президент США Дональд Трамп объявил, что начинает предвыборную кампанию на президентских перегонах 2020 года.

Он пообещал, что не подведет избирателей и сохранит Америку великой.

– Именно поэтому сегодня вечером я стою перед вами, чтобы объявить об официальном начале моей кампании по перевыборам в президенты Соединенных Штатов, – сказал Трамп.

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Во время выступления президент США также говорил о достижениях в экономике и раскритиковал демократов и либеральные СМИ.

К слову, президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе Америка начнет операцию по выдворению нелегальных мигрантов.

Источник: Голос Америки

Фото: Dreamstime

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