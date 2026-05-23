Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поздравили украинских морских пехотинцев с профессиональным праздником и поблагодарили их за стойкость, мужество и защиту государства на самых сложных участках фронта.

Поздравительные слова опубликованы в соцсетях президента и главнокомандующего.

Поздравления Зеленского и Сырского с Днем морской пехоты

В своих обращениях Зеленский и Сырский подчеркнули, что морская пехота остается одной из самых боеспособных составляющих Сил обороны Украины и символом несокрушимости и верности присяге.

Сейчас смотрят

Зеленский подчеркнул, что украинские морпехи ежедневно доказывают несокрушимость украинского духа, обеспечивая результат в самых ожесточенных боях и приближая мир для Украины.

— И все мы должны осознавать, какой высокой ценой дается Украине независимость, в каких боях она завоевывается. Чтим подвиг павших героев. Гордимся каждым и каждой, кто сегодня продолжает борьбу, защищает государство и приближает мир для Украины, — подчеркнул глава государства.

Сырский отметил, что современные морские пехотинцы продолжают традиции украинской армии времен Первых освободительных войн и приумножают их новыми подвигами на фронте российско-украинской войны.

— Там, где тяжелее всего, именно морпехи становятся стеной, чтобы остановить врага, — подчеркнул Сырский.

Он также отдельно поблагодарил ветеранов морской пехоты, которые после начала полномасштабного вторжения вернулись на службу.

Президент и главнокомандующий почтили память павших защитников и выразили благодарность всем воинам, которые сейчас защищают Украину.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.