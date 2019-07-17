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Факты / Мир

Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Финляндия заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны в Финском заливе.

Финляндия обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Эксперт Министерства обороны Финляндии Кристиан Валкурри заявил, что инцидент произошел 17 июля утром на территории Финского залива вблизи Порвоо.

Российский самолет продвинулся на более одного километра в глубь воздушного пространства страны.

– Самолет провел на финской территории примерно две минуты и продвинулся на свыше километра от границы, – заявил он.

Читайте: В Новой Зеландии столкнулись два самолета: есть жертвы

Ранее Факты ICTV писали о том, что во Франции пассажирский самолет протаранил аэропорт.

Источник: Uutiset

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