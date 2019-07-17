Финляндия заявила, что российский самолет нарушил воздушное пространство страны в Финском заливе.

Эксперт Министерства обороны Финляндии Кристиан Валкурри заявил, что инцидент произошел 17 июля утром на территории Финского залива вблизи Порвоо.

Российский самолет продвинулся на более одного километра в глубь воздушного пространства страны.

– Самолет провел на финской территории примерно две минуты и продвинулся на свыше километра от границы, – заявил он.