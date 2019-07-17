Фінляндія заявила, що російський літак порушив повітряний простір країни у Фінській затоці.
Експерт Міністерства оборони Фінляндії Крістіан Валкуррі заявив, що інцидент стався 17 липня вранці на території Фінської затоки поблизу Порвоо.
Російський літак просунувся на понад кілометр у глиб повітряного простору країни.
– Літак провів на фінській території приблизно дві хвилини та просунувся на понад кілометр від кордону, – заявив він.
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Джерело: Uutiset
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