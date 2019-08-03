Второй пакет санкций в отношении РФ в рамках дела Скрипаля направленный на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, включая МВФ.

США ввели очередной пакет санкций против России в рамках дела об отравлении Скрипалей, который направлен на ограничение России в доступе к средствам международных организаций, а также предусматривает усиление лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.

Согласно заявлению Госдепа, Вашингтон будет выступать против выдачи всех кредитов или иной финансово-технической помощи России со стороны международных финансовых организаций, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд.

Санкции запрещают американским банкам участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и выдавать не рублевые займы российским властям.

Пакет санкций предусматривает усиление лицензирования при продаже РФ ряда товаров и технологий.

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Санкции будут действовать минимум 12 месяцев и вступят в силу в течение 15 дней после уведомления Конгресса США.

Напомним,27 августа 2018 года вступил в силу первый пакет американских санкции против РФ по делу об отравлении Скрипалей.

Как известно, 5 марта пришлого года экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили неизвестным веществом в Солсбери. Тогда эксперты пришли к выводу, что Скрипаля отравили Новичком российского происхождения.