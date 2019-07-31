Комитет Сената США проголосовал за введение санкций против российского проекта Северный поток-2.
Санкции против Северного потока-2 поддержал комитет по международным делам Сената США.
20 членов комитета проголосовали в поддержку санкций, двое – против их введения.
Одобренный законопроект авторства сенатора-республиканца Теда Круза и демократа Джина Шейхина предполагает введение запрета на въезд в США, а также заморозку активов (находятся в юрисдикции США) тех лиц, которые причастны к предоставлению судов для укладки в море трубопроводов Северного потока-2 на глубине 30 м и более.
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Отмечается, что санкции затронут две компании – Allseas Group SA (Швейцария) и Saipem SpA (Италия).
Напомним, в Парламентской ассамблее ОБСЕ приняли резолюцию против Северного потока-2.