Острів Гренландія став каменем спотикання у взаєминах США та Данії.

Президент США Дональд Трамп скасував запланований раніше візит до Данії, тому що прем’єр цієї країни відмовилася обговорювати покупку острова Гренландія.

– Данія – дуже особлива країна з неймовірними людьми, але, грунтуючись на коментарях прем’єр-міністра Метте Фредеріксен, що їй нецікаво обговорювати покупку Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану через два тижні, на інший раз, – написав він у Twitter.

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Трамп також зазначив, що своєю позицією Фредеріксен заощадила багато коштів як для Данії, так і для Сполучених Штатів:

– Я вдячний за це і з нетерпінням чекаю перепланування десь у майбутньому.

Раніше Дональд Трамп проводив консультації, чи можуть США купити Гренландію, і уже попросив адвоката в Білому домі вивчити цю ідею.