Чехия увеличила годовую квоту на привлечение сотрудников из Украины на работу в национальных предприятиях.

Правила приема работников из-за границы будут упрощены со второго сентября. Шесть специальных программ для трудоустройства иностранных работников, будут объединены в три. Для них разработали одинаковые правила.

Годовую квоту на работников из Украины увеличивают до 40 тыс. человек с нынешних 19,6 тыс.

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Кроме того, правительство выделило 1,1 млрд крон (примерно €40 млн) для оказания помощи Украине, Молдове, Грузии, Боснии и Герцеговине, Замбии, Камбодже, Эфиопии и другим странам со слабой экономикой, пережившим стихийные бедствия или преодолевающим последствия вооруженных конфликтов.

Украина получит 20 млн крон (около €790 тыс.). Средства должны быть направлены на поддержку демократических процессов и реализацию экономических реформ в этой стране.

К слову, на заработках за границей находится почти каждый пятый украинец – это 3,2 млн трудоспособных граждан страны.

Источник: Hospodářské noviny