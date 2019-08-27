Чехія збільшила річну квоту на залучення працівників з України на роботу в національних підприємствах.

Правила прийому працівників з-за кордону будуть спрощені з другого вересня. Шість спеціальних програм для працевлаштування іноземних працівників, будуть об’єднані в три. Для них розробили одинакові правила.

Річну квоту на працівників з України збільшують до 40 тис. з нинішніх 19,6 тис. осіб.

Читайте: Чому українці не хочуть повертатися на заробітки

Крім того, уряд виділив 1,1 млрд крон (приблизно €40 млн) для надання допомоги Україні, Молдові, Грузії, Боснії і Герцеговині, Замбії, Камбоджі, Ефіопії та іншим країнам зі слабкою економікою, які пережили стихійні лиха або долають наслідки збройних конфліктів.

Україна отримає 20 млн крон (близько €790 тис.). Кошти мають бути спрямовані на підтримку демократичних процесів і реалізацію економічних реформ в цій країні.

До речі, на заробітках за кордоном перебуває майже кожен п’ятий українець – це 3,2 млн працездатних громадян країни.

Джерело: Hospodářské noviny