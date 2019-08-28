Pornhub снял фильм Самое грязное порно в истории. Он посвящен проблеме загрязнения океана пластиком.
Порносайт Pornhub снял фильм с социальным подтекстом — Самое грязное порно в истории. Съемки проходили на одном из самых загрязненных пляжей мира. Так Pornhub хочет привлечь внимание к проблеме загрязнения планеты.
Актерская пара LeoLulu сначала гуляет, а потом занимается сексом среди гор мусора и пластика. На фоне видно, как сотрудники Pornhub в фирменных костюмах химзащиты собирают на пляже мусор.
Читайте: Pornhub запускает сервис для борьбы с порнозависимостью
Деньги от каждого просмотра фильма будут перечислять в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая чистит Мировой океан от пластика и перерабатывает его.
– Загрязнение океана стало одной из самых значимых глобальных проблем нашего времени, и она только усугубляется.
Именно поэтому мы используем нашу платформу, чтобы привлечь внимание к проблеме и вдохновить людей на перемены, — заявил вице-президент Pornhub Кори Прайс.
Ранее Факты ICTV писали, что крупные IT-компании могут собирать данные пользователей о просмотре порно даже в режиме инкогнито.