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Факты / Мир

В Праге 200 тыс. протестующих требуют отставки премьера

Против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша вышло около 200 тыс. протестующих с требованием отправить чиновника в отставку.

В Праге 200 тыс. протестующих требуют отставки премьера

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации Миллион мгновений за отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек. Полиция зафиксировала не менее 200 тыс. человек.

Согласно требованиям организаторов, премьер должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отзовет министра юстиции и не избавится своего холдинга Агрофрерт.

Если этого не произойдет, то в январе протесты возродятся в более масштабном виде.

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Факты ICTV ранее писали о том, что митингующим в Гонконге показали фильм о Революцию достоинства.

Источник: Idnes

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