Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации Миллион мгновений за отставку премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

По данным организаторов, акция собрала около 250 тыс. человек. Полиция зафиксировала не менее 200 тыс. человек.

Согласно требованиям организаторов, премьер должен подать в отставку до 31 декабря, если он не отзовет министра юстиции и не избавится своего холдинга Агрофрерт.

Если этого не произойдет, то в январе протесты возродятся в более масштабном виде.

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy

— Jonathan Crane (@jonathancrane5) 16 ноября 2019 г.