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Факти / Світ

У Празі 200 тис. протестувальників вимагають відставки прем’єра

Проти прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша вийшло близько 200 тис. протестувальників з вимогою відправити чиновника у відставку.

У Празі 200 тис. протестувальників вимагають відставки прем’єра

Кілька сотень тисяч людей взяли участь у демонстрації асоціації Мільйон миттєвостей за відставку прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

За даними організаторів, акція зібрала близько 250 тис. людей. Поліція зафіксувала щонайменше 200 тис. осіб.

Згідно з вимогами організаторів, прем’єр- має подати у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції та не позбудеться свого холдингу Агрофрерт.

Якщо цього не станеться, то у січні протести відродяться у більш масштабному вигляді.

Читайте: У Барселоні відбулися масові зіткнення під час протестів – 37 постраждалих

Факти ICTV раніше писали про те, що мітингувальникам у Гонконзі показали фільм про Революцію гідності.

Джерело: Idnes

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