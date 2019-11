Кілька сотень тисяч людей взяли участь у демонстрації асоціації Мільйон миттєвостей за відставку прем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша.

За даними організаторів, акція зібрала близько 250 тис. людей. Поліція зафіксувала щонайменше 200 тис. осіб.

Згідно з вимогами організаторів, прем’єр- має подати у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції та не позбудеться свого холдингу Агрофрерт.

Якщо цього не станеться, то у січні протести відродяться у більш масштабному вигляді.

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy

— Jonathan Crane (@jonathancrane5) 16 ноября 2019 г.